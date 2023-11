In Königsbrunn kann es ab Montag laut werden

Plus Rauchbomben, Lärm, Flammen: Während einer großen Übung der Bereitschaftspolizei müssen Anwohner in Königsbrunn mit Beeinträchtigungen rechnen.

Wenn es in Königsbrunn zwischen kommendem Montag und 1. Dezember laut wird, wenn Pyrotechnik brennt und Rauchbomben gezündet werden, dann müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner nicht fürchten. Es sind keine Fußball-Ultras, die ihre Straßenbahn-Haltestelle verpasst und Krawall im Sinn haben.

Die bayerische Bereitschaftspolizei trainiert ab 13. November mit mehr als 100 Beamten. Es geht um Szenarien, wie sie etwa an Stadien eintreten können. Markus Kern von der Pressestelle des Präsidiums der Bereitschaftspolizei in Bamberg teilt auf Nachfrage mit: "Schwerpunkt der Übungen werden vor allem Großveranstaltungen, wie beispielsweise der Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans, darstellen."