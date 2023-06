In Königsbrunn läuft der Gautsch-Countdown

Vom 23. Juni bis 2. Juli findet die Königsbrunner Gautsch heuer wieder im ursprünglichen Format statt. Der Aufbau hat begonnen.

„Es ist nie schlecht, wenn du alles selbst kannst“, sagt Kurt Paiser. Nachdem er zuvor den Innenausbau des Zeltes koordiniert hat, lädt der neue Festwirt der Königsbrunner Gautsch am Montagmittag mit einem Gabelstapler weitere auf einem Lkw angelieferte Baumaterialien für den Biergarten vor dem Zelt ab. Der Biergarten wird nicht nur auf der Südseite beim Haupteingang aufgebaut, sondern zieht sich ums Eck bis auf die Westseite beim Festplatz. „Wir haben dort so schönen Schatten von den großen Bäumen“, schwärmt Paiser, der diese idealen Voraussetzungen nutzen möchte. Insgesamt wird sein Team drinnen und draußen 240 Biertischgarnituren aufbauen. Allein 1500 Gäste werden im Zeltinneren Platz finden. Drei bis vier Tage werde der Innenausbau beanspruchen, schätzt Paiser. Für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher ist mit fünf Notausgängen gesorgt. Das Zelt halte auch starken Stürmen sicher stand, beruhigt der erfahrene Wirt.

Das große Festzelt und das Küchenzelt stellten Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn bereits am Wochenende auf. Am Montag begannen die Inneneinrichtung und das Dekorieren, während im Außenbereich die ersten Schausteller mit Trucks und Anhängern anrollten. Über 20 Stände von Imbissbuden bis Fahrgeschäften werden schließlich den Festplatz beleben.

Stefan Geiger vom Abwasserbetrieb der Stadtwerke Königsbrunn kontrolliert den inneren Ring der Abwasseranschlüsse. Foto: Ulrike Reschke/Stadt Königsbrunn

Mit Beginn der ersten Aufbautage stellt Stefan Geiger von den Stadtwerken Königsbrunn sicher, dass ausreichend Abwasseranschlüsse vorhanden und diese gut zugänglich sind. Für die Schausteller ist er ein wichtiger Ansprechpartner auf dem Platz. Auch während der Gautsch werden die Stadtwerke täglich mehrfach kontrollieren, dass Abwässer ordnungsgemäß abgeleitet werden. „Wir liegen hier im Trinkwasserschutzgebiet“, erklärt Stefan Geiger den Grund.

Volksfestzeit in Königsbrunn

Die Königsbrunner Gautsch startet am Freitag, 23. Juni, und dauert nach vier Jahren Pause wieder zehn Tage, bis 2. Juli. Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik wartet im Festzelt auf die Besucher. Auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße gibt es vielfältige Unterhaltung bei zahlreichen Fahrgeschäften, am Schießstand, beim Dosenwerfen oder am Losstand, auch die Streetworker sind wieder vor Ort. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – mit Steckerlfisch, Spiralkartoffeln, Crêpes, Softeis, Süßwaren, Imbissen und vielen Köstlichkeiten im Festzelt, das von Festwirt Kurt Paiser geführt wird.

Gefeiert wird am ersten Festwochenende in diesem Rahmen auch das 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn: mit Feuerwerk, Oldtimertreffen, Frühschoppen, ökumenischem Gottesdienst und am Sonntagnachmittag mit einem großen Festumzug. Der Zug mit über 1000 Teilnehmern führt vom Festplatz über die Hochgratstraße und Rathausstraße bis vor zur Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Blumenallee wird gewendet und es geht – vorbei an einer Ehrentribüne – über die St.-Johannes-Straße zurück zum Festzelt, wo die Fahnenabordnungen einziehen. Das ausführliche Programm steht auf www.koenigsbrunn.de. (AZ)

