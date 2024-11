In Königsbrunn macht sich bemerkbar, dass Cannabis legal ist

Dass Königsbrunn eine sichere Stadt ist, veranschaulicht der Leiter der Bobinger Polizei, Reinhard Weiß, mit einem Beispiel. Bei der Bürgerversammlung im Trachtenheim erklärt er, dass Augsburg die zweitsicherste Großstadt Deutschlands ist, hinter München. „Sie können sich in Königsbrunn sicher fühlen“, so der Polizist. Der Maßstab für den Vergleich von Städten mit 200.000 oder mehr Einwohnern ist die Häufigkeitszahl der Straftaten je 100.000 Einwohner. In Augsburg: 6800. Königsbrunn liegt mit 3500 gerade mal bei etwas mehr als der Hälfte, ist also laut dieser Statistik noch deutlich sicherer. Und die Kriminalität nimmt weiter ab. Der rückläufige Trend gilt aber nicht für jeden Bereich.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis