Königsbrunn

vor 1 Min.

In Königsbrunn messen sich internationale Tänzer im Boogie Woogie

Nicola Götzner und Paul Siegl bei den German Open Championships in Stuttgart.

Plus Boogie Woogie versprüht echte Lebensfreude. Sichtbar wird das am 10. September in Königsbrunn. Dann lädt der TSC Dancepoint das erste Mal zum World Cup ein.

Von Paula Binz

"Rhythmus im Blut lässt sich nur mit Boogie Woogie behandeln", heißt es beim Königsbrunner Tanzsportclub Dancepoint. Der Swing-Tanz ist dort seit Jahren Tradition. Mehrmals haben Tänzer und Tänzerinnen des Vereins bereits auf internationalen Turnieren ihr Können unter Beweis gestellt. Nun lädt der TSC Dancepoint die internationale Boogie-Woogie-Szene zum ersten Mal nach Königsbrunn ein: zum World Cup am 10. September.

