Königsbrunn

06:00 Uhr

In Königsbrunn soll ein neuer Verein für Menschen mit Handicap entstehen

Plus Stephan Schmid aus Königsbrunn hatte bereits einen Verein für Menschen mit Handicap gegründet, doch der musste aufgelöst werden. Nun wagt er einen neuen Versuch.

Von Paula Binz

Dass einige Straßenbahnen immer noch nicht barrierefrei sind, ist nur einer der vielen Gründe, weshalb sich Stephan Schmid für Menschen mit Handicap einsetzen möchte. "Es kann nicht sein, dass Rollstuhlfahrer mehrere Bahnen an sich vorbeifahren lassen müssen, weil es keine Rampe gibt", sagt der Königsbrunner. In Sachen Inklusion habe sich zwar in den vergangenen Jahren viel getan, aber am Ziel sei man daher noch lange nicht. Um dem näherzukommen, möchte Schmid erneut einen Verein gründen: "Gemeinsam stark mit und ohne Handicap".

