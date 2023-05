In Königsbrunn soll ein neues Übergangswohnheim für Geflüchtete entstehen

Kommunen und Landkreise haben Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Geflüchteten. In der Königsbrunner Nibelungenstraße ist jetzt ein Übergangswohnheim geplant.

Wohnraum für Geflüchtete Menschen wird dringend benötigt. Darum gibt es besondere Vorschriften, um möglichst schnell benötigte Räume bereitstellen zu können. Für die Kommunen ist der Entscheidungsspielraum gering. Das betreffende Gebäude in Königsbrunn wurde früher als Druckerei genutzt. Für das Wohnheim soll der ehemalige Bürotrakt zu einer Übergangsunterkunft für 31 Menschen umgebaut werden. Die ehemalige Maschinenhalle ist nicht einbezogen.

Den Bauantrag für das Gebäude segneten die Mitglieder des Königsbrunner Bauausschusses ab. Große Entscheidungsmöglichkeiten gab es nicht. Denn entsprechend den Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte und Aufnahmeeinrichtungen kann in Gewerbegebieten von den Festsetzungen der Bebauungspläne abgewichen werden. Und das ehemalige Druckereigebäude in der Nibelungenstraße, das schon längere Zeit leer steht, fällt unter diese Regelungen. Somit war der Ermessensspielraum entsprechend gering.

Ehemaliges Druckereigebäude als Übergangsunterkunft gut geeignet

Allerdings sah man im Königsbrunner Bauausschuss auch keine Notwendigkeit, das Vorhaben abzulehnen. In dem ehemaligen Bürotrakt des Gebäudes an der östlichen Seite soll Raum für rund 31 Menschen geschaffen werden. Geplant ist eine Übergangseinrichtung. Aus Sicht der Verwaltung sei der Standort gut geeignet. Denn es sind, da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, kaum Anwohner direkt betroffen. Zudem sei die Infrastruktur in diesem Bereich sehr gut. Es seien alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs gut zu Fuß zu erreichen und über die nahe Straßenbahnhaltestelle sei eine hervorragende Anbindung an den ÖPNV vorhanden. Die Belegung mit 31 Geflüchteten stelle dort keine erkennbare Belastung dar, so die Meinung im Ausschuss. Zudem will der Bauherr auf dem Gelände neun Parkplätze und 34 Fahrradstellplätze nachweisen. Die Genehmigung für das Bauvorhaben erfolgte mit großer Mehrheit.

Bürgermeister steht hinter dem Standort

Bürgermeister Franz Feigl sagte, dass das Gebäude in der Nibelungenstraße für diesen Zweck wirklich eine gute Wahl sei. Zudem könne man bei der Belegung mit knapp 30 Menschen gut damit umgehen. Deshalb habe er keinerlei Bedenken bei der Umsetzung. Größere Sorgen würde ihm da schon ein anderes Vorhaben machen.

Denn für das Gebäude der Johanniter im südlichen Gewerbegebiet in Königsbrunn bestünden ebenfalls Absichten, das Gebäude in ein Flüchtlingsheim umzuwandeln. Allerdings mit wesentlich höherer Belegungszahl. Dazu käme die Tatsache, dass in diesem Bereich bereits mehrere Containerbauten stehen, in denen ebenfalls Geflüchtete untergebracht sind. Dadurch könnte im südlichen Gewerbegebiet eine große Konzentration von Flüchtlingsunterkünften entstehen, was natürlich nicht im Interesse der Stadt liege, so Feigl.

