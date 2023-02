Königsbrunn

In Königsbrunn sollen Flachdächer künftig grüner werden

Bei neuen Bebauungsplänen gibt es in Königsbrunn künftig die Pflicht, Flachdächer zu begrünen.

Plus Das Thema Dachbegrünung ist ein Aspekt für Bauformen, mit denen sich der Mensch an den Klimawandel anpasst. In Königsbrunn soll es künftig mehr grüne Dächer geben.

Von Adrian Bauer

Die Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels gehört zu den Themen, denen sich alle Kommunen derzeit stellen müssen. Um den erwarteten Wetterextremen besser begegnen zu können, können kleine Kunstgriffe bei Baumaßnahmen einen großen Effekt bringen. Mit einem solchen Kunstgriff hat sich der Stadtrat in Königsbrunn befasst: Man möchte mit mehr Gründächern die städtische Regenwasser-Entsorgung entlasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

