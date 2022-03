Königsbrunn

vor 48 Min.

In Königsbrunn sollen mehr PV-Anlagen auf die Hausdächer

Plus Zusätzliche Photovoltaik-Platten zieren die Dächer der Hallen am Betriebshof. Damit will die Stadt Königsbrunn nicht nur ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.

Von Adrian Bauer

Genug Strom für 24 Haushalte wird künftig auf den Dächern des Königsbrunner Betriebshofs erzeugt: Bürgermeister Franz Feigl hat jetzt die neue Anlage mit 180 Modulen à 1,7 Quadratmetern offiziell in Betrieb genommen. Das normale Stromnetz soll mit der Anlage aber nur selten bestückt werden. Die Stadt möchte vorrangig ihre eigenen Liegenschaften versorgen und treibt auch Planungen in Sachen Katastrophenschutz voran.

