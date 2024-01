In Königsbrunn startet die heiße Phase der fünften Jahreszeit

Mit der Inthronisation der Prinzenpaare läutet der CCK Fantasia in Königsbrunn traditionell den Hauptteil der Faschingssaison ein. Das Motto steht fest.

Der Carnevalsclub CCK Fantasia Königsbrunn startet mit seiner traditionellen Inthronisation in die heiße Phase der Faschingssaison. Für die Showtanzgruppen mit ihren Prinzenpaaren (im Bild: Nina I. und Florian III.) ist es der erste Auftritt vor Publikum. Nach den abschließenden Trainings zwischen den Feiertagen, sei bei den 84 Tänzerinnen und Tänzern des CCK das Lampenfieber an diesem Abend garantiert, versichert Präsident Dieter Schwab. Insgesamt zwanzig Betreuer und Kostümdamen tragen im Hintergrund zum Gelingen der Veranstaltung bei. 210 Kostüme mussten designt werden, ebenso die Orden, das Saisonheft und vieles mehr.

Die Bühne im Evangelischen Gemeindesaal St. Johannes wird umgestaltet und aufwändige Technik aufgebaut. "Da darf es keine Kompromisse geben", sagt der Vorsitzende des CCK Fantasia, Mathias Semmler. "Ich bin sehr froh, dass wir bis zum Aschermittwoch alles stehen lassen dürfen. Es hat lange gedauert, bis ein Name für unser Motto gefunden wurde, der dem Aufwand gerecht wird." Der CCK begrüßt seine Gäste dieses Jahr im "Hotel Empire". Semmler: "Da ist alles - außer gewöhnlich." Fans und Freunde des CCK freuen sich auf ein "volles Haus", so der Vorsitzende. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Einlass für die Inthronisation des CCK Fantasia Königsbrunn ist um 19 Uhr

Einlass ist am Freitag, 5. Januar, im Evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn um 19 Uhr. Die Inthronisation geht um 19.30 Uhr los. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es unter cck.fantasia.de oder im Fitz-Fitnesscenter in der Junkersstraße 15.