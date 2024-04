In Königsbrunn steht zum ersten Mal der Stahl-Maibaum

Plus Vier Jahre, nachdem Orkan Sabine den dekorierten Holzstamm umwarf, steht nun ein Maibaum aus Stahl auf dem Königsbrunner Marktplatz. Was ihn beinahe unverwüstlich macht und welche Schwierigkeiten es beim Aufstellen gab.

Für den Einzug der Zukunft haben die Königsbrunner Trachtler einiges an Traditionen aufgeboten. Der neue Maibaum kommt gezogen von einem Pferdegespann, begleitet von Blasmusik, Vereinsmitgliedern in Tracht und einigen Zuschauern. Man muss schon genau hinschauen, um zu erkennen, dass dieses Exemplar nicht aus Holz, sondern aus Stahl besteht. Nachdem im Februar 2020 Orkan Sabine den damaligen Holzstamm knickte und über die Markstraße warf, wollten die Lechauer das Risiko mit einem neuen Maibaum aus dem Wald nicht mehr eingehen.

Sie haben aber viel Zeit und Mühe aufgewendet, um dem neuen Baum das Aussehen der früheren Maibäume zu geben, die sie seit 88 Jahren – fast immer im dreijährigen Turnus – in Königsbrunn aufgestellt hatten. Das aus zwei Teilen verschraubte, 20 Meter lange Stahlrohr erhielt erst mal eine weiße Folie mit dezenter Holzmaserung, darauf als Spirale eine breite blaue Folie, genau in dem Farbton, mit dem bisherige Maibäume bemalt waren.