In Königsbrunn wächst aus einer Blühwiese Spendengeld

Landwirt Walter Schuler aus Königsbrunn pflanzt wieder seine Blühwiese für den guten Zweck. Zuletzt half das den Wertachkliniken. Jetzt sucht er neue Unterstützer.

Mit Blühwiesen kann man Bienen und vielen anderen Insekten etwas Gutes tun. Landwirt Walter Schuler aus Königsbrunn will mit seiner Grünfläche auch vielen Menschen etwas Gutes tun. Daher sucht er jedes Jahr Blühpaten, die eine Spende für einige Quadratmeter Acker geben, der dann insektenfreundlich bepflanzt wird. Von dem Geld kauft Schuler die Samen, was übrig bleibt, kommt einem guten Zweck zugute.

Spende für 2021 geht an die Wertachklinik

Bedacht wurden in den vergangenen Jahren beispielsweise die Tafel, der Gartenbau- und Imkerverein Königsbrunn. In diesem Jahr überreichten Walter und Angelika Schuler eine Spende von 1500 Euro an Sandra Copeland und Daniel Hierl, die bei der Wertachklinik in Bobingen für den Bereich Pflege verantwortlich sind. Wohin das Geld im kommenden Jahr gehen soll, hat das Ehepaar noch nicht entschieden. Die beiden hoffen, dass sich wieder mehr Menschen beteiligen: "Im ersten Jahr waren es 65 Blühpaten, 2020 55 und nun 48."

Wer Blühpate werden möchte, kann sich unter angelika-schuler@gmx.de melden. Einen Quadratmeter Blühwiese gibt es für 50 Cent. Angesät wird wieder der Acker an der Gartenstraße beim Jongleur-Kreisverkehr. (adi)