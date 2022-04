Anwohner-Projekt: In Königsbrunn werden Grünstreifen zu Blühwiesen

Hausbesitzer in Königsbrunn bauen einen Grünstreifen an ihrem Garagenhof insektenfreundlich um. Naturschützer Günther Groß hofft, dass das Beispiel Schule macht.

Seit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" hat sich in Bayern einiges verändert: Deutlich mehr Flächen als früher werden in den Städten naturnah gestaltet, sodass sie mehr Insekten Unterschlupf und Nahrung bieten. Naturschützer Günther Groß aus Königsbrunn ist allerdings der Meinung: Da geht noch deutlich mehr. Deshalb hat er mit seiner Eigentümergemeinschaft an der Füssener Straße ein Zeichen gesetzt und hofft, dass viele Menschen seinem Beispiel folgten.

Die Anwohner pflegen einen Grünstreifen an ihrem gemeinsamen Garagenhof. Jetzt ließen sie einen Bagger anrücken und das komplette Gras entfernen. Danach wurde die Fläche mit einem speziellen Blühwiesen-Saatgut neu angesät. Diese Wiese könne einerseits Insekten helfen und bringe darüber hinaus auch den Menschen eine Entlastung: Denn nun müsse sie nur noch einmal im Jahr gemäht werden, sagt Groß: "Wird der ganze Mähaufwand mit der Entsorgung gerechnet, ist die jetzige Maßnahme sogar noch kostengünstiger und bringt was für die Natur."

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Er hofft, dass dieses Beispiel Schule macht und mehr Menschen Teile ihres Gartens für Tiere und Pflanzen nutzbar machen. "Das ständige Mähen und das Einheitsgrün in vielen Gärten bringt der Natur leider gar nichts außer Biomasse", sagt Groß. Das Hauptproblem, das zum Rückgang der Insekten führe, sei, dass sie in reinen Rasenflächen kein Futter finden. Fallen dann wie in den vergangenen Jahren auch noch Blühstreifen an Feldern weg, werde die Nahrung knapp. Sinkt die Zahl der Insekten, wirkt sich das auch auf die Vogelpopulation aus, weil die Tiere kein Futter finden.

Blühflächen in den Städten wurden in den vergangenen Jahren immer wichtiger als alternative Lebensräume für Insekten: "Hier zählt wirklich jeder Quadratmeter." Das können städtische Liegenschaften sein, die seltener gemäht werden, aber auch private Gärten. Günther Groß wünscht sich, dass mehr Menschen einen Teil ihrer Gärten seltener mähen und als Blühwiesen gestalten. Dafür müsse man nur die Grassoden entfernen und einen speziellen Samen aussäen. "Es wäre schön, wenn sich jeder fragen würde, ob er seine komplette Gartenfläche nutzt", sagt Groß. Bei Familien, deren Kinder draußen Ball spielen wollen, sei es natürlich schwierig. Aber gerade bei Menschen in seinem Alter könne der geringere Pflegeaufwand ein Gewinn sein. Er selbst überlässt seit Jahren einen Teil seines Gartens der Natur.

Naturschützer hoffen auf mehr Unterstützung von Firmen in Königsbrunn

Bei seinem Bestreben denkt er auch an viele Firmen: Die Grünflächen auf zahlreichen Gewerbegrundstücken würden kaum genutzt, erforderten aber einen großen Pflegeaufwand. Würden diese Gebiete naturnah gestaltet, hätte das ein enormes Potenzial für die Tierwelt. Auch bei der Stadt Königsbrunn sieht er noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten. In Parks und Grünflächen werden Wiesen bereits seit einigen Jahren deutlich seltener gemäht. Groß hofft, dass die Zahl dieser Wiesen noch erhöht werde.

Ob in Privatgärten oder auf Firmenflächen: Ideal wäre bei einer Renaturierung auch das Aufhängen eines Insektenhotels. Denn die Tiere fänden so nicht nur Futter, sondern direkt daneben auch noch einen Unterschlupf für die Nacht. Wichtig sei nur, dass die Kästen mit verschiedenen Materialien nicht direkt dem Wetter ausgesetzt sind. Solange es nicht stark hineinregnet, fühlten sich die Insekten darin wohl, sagt Groß.

Ein großes Blühwiesen-Projekt gibt es jedes Jahr an der Gartenstraße in Königsbrunn. Landwirt Walter Schuler sucht dafür Blühpaten. Für 50 Cent gibt es einen Quadratmeter Blühwiese. Von dem Geld kauft der Bauer das Saatgut, der Erlös wird jedes Jahr einer oder mehreren gemeinnützigen Organisationen gespendet. Wer in diesem Jahr noch mitmachen möchte, kann sich unter angelika-schuler@gmx.de melden.