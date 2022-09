In Königsbrunn wird der nächste Spielplatz umgebaut

Die Stadt Königsbrunn erneuert schrittweise ihre Spielplätze. Jetzt wurde der alte Spielturm an der Simpertstraße abgerissen und wird ersetzt.

Am Spielplatz an der Simpertstraße in Königsbrunn haben die Arbeiten zur Neugestaltung begonnen: Der alte Spielturm, optisch einem Burgturm ähnelnd, war der letzte seiner Art in Königsbrunn und wurde bereits abgebaut. Da aber das bei Kindern beliebte Thema "Ritter und Burg" nicht gänzlich aus Königsbrunn verschwinden sollte, wurde es verschiedenen Herstellern als Vorgabe für die Neugestaltung mit auf den Weg gegeben, passend für die Altersgruppe von zwei bis zehn Jahren.

Nach Sichtung der eingegangenen Angebote und Gestaltungsvorschläge fiel die Wahl auf Spielgeräte, die das Thema ansprechend umsetzen und dank verschiedenster Auf- und Abstiegsvarianten einen hohen Spielwert bereiten. Auch ein "Burgdrache" darf dabei nicht fehlen. Die vorhandene "Reifenschaukel" bleibt erhalten.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass während der Bauzeit der Spielplatz geschlossen bleibt. Den Eröffnungstermin des neugestalteten Spielplatzes geben wir zu gegebener Zeit bekannt. In diesem Jahr wurde bereits der Spielplatz an der Robert-Koch-Straße erneuert und wartet passend zum Namensgeber mit einem Krankenhaus-Thema auf.