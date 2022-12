In Königsbrunn wird der Spaß am Brettspiel gepflegt

Einen ganzen Tag rund ums Brettspiel gibt es am 6. Januar im Matrix in Königsbrunn. Einsteiger und Könner jeden Alters können Klassiker und Neuheiten testen.

"An die Bretter, fertig, los“ heißt es für Freunde des Brettspiels und ganze Familien am 6. Januar im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix. Medienpädagoge Steve Klier und sein Team veranstalten das "Spiel viel“-Event und bauen ihr Spiele-Projekt weiter aus. "Abseits von 'Tempo, kleine Schnecke' oder 'Monopoly' bietet der Spielekosmos unendlich viele spannende, kreative und lustige Möglichkeiten“, sagt Klier, der selbst mit seinen fünf Kindern gerne Brettspiele spielt.

Er möchte deren Unterhaltungswert Jugendlichen und Familien wieder näherbringen. Bereits Anfang des Jahres startete Klier im kleinen Rahmen mit knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Tag rund um Brettspiele, erntete viel positives Feedback und erhielt zahlreiche Nachfragen zu einer Wiederholung. Nun ist es so weit. Am Dreikönigstag geht das erste öffentliche Brettspiel-Event an den Start und jeder Winkel in der Matrix wird zur Zockerhöhle. Von der Nachfrage ist die Matrix-Spiele-Zentrale schon jetzt angetan.

In Königsbrunn gibt es Spiele für alle Altersgruppen

In Kooperation mit der Stadtbücherei Königsbrunn, dem Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, den Teams von Pasch-Spiele aus Bobingen und von Comic Time aus Göggingen wird es eine reichhaltige, bunte Auswahl für alle Altersgruppen und querbeet durch alle Spielrichtungen geben. Rund 150 Spiele stehen zur Verfügung. Sie können gegen Pfand an der großen "Spielothek“ ausgeliehen werden. Das Sortiment reicht von Brettspielklassikern bis hin zu brandaktuellen Spielen für Groß und Klein, von einfach bis anspruchsvoll.

Sogenannte "Spiele-Erklärer“ stehen einem zur Seite, erklären schnell, unkompliziert und altersgerecht Spielregeln, und keiner muss sich mit schwer verständlichen Regelwerken rumschlagen. Hier kann jede und jeder seiner Vorliebe nachgehen, in seine Spielewelt abtauchen oder auch mal eine ganz neue Richtung ausprobieren. Aber auch die kleinsten Erstspieler kommen auf ihre Kosten. Für sie gibt es einen eigenen Bereich zum Ausprobieren. Neben dem großen Spieleangebot ist ein Turnier sowie die Ausgabe eines Spielepasses geplant. Auf die Gewinner warten tolle Preise.

Das Spiele-Event beginnt um 12 Uhr in der Matrix, Alter Postweg 2 in Königsbrunn. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist mit kleinen Speisen und Getränken zu moderaten Preisen gesorgt.