In Königsbrunn wird die Schule zur Spielewelt

Beim Spieletag an der Fritz-Felstenstein-Schule bekamen die Kinder und Jugendlichen Besuch von Polizeischülern der Bereitschaftspolizei Königsbrunn.

Die Schule einen Tag lang in eine einzige, spannende Spielewelt zu verwandeln – das hatten sich die rund 300 Felsenstein-Schüler für ihren Lernort gewünscht. Dank der Hilfe von 35 Polizeischülerinnen und -schülern der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn konnte dieser besondere Tag in die Tat umgesetzt werden.

Die Idee für die Veranstaltung stammte von der Schülermitverwaltung (SMV). Die gesamte Schulfamilie sollte einen Vormittag lang gemeinsam spielen und Spaß haben. Die konkreten Vorschläge wurden von den Schülern selbst eingebracht: Von diversen Ballspielen über Riesenseifenblasen, einer Schatzsuche im Sandkasten und einer Kissenschlacht bis hin zu ferngesteuerten Autos und einer Disco war viel geboten in und um die Felsenstein-Schule. Den Spieletag hatten die beiden Lehrerinnen Judith Uhrmann und Vanessa Höhn organisiert. „Wir freuen uns sehr über die ausgelassene Stimmung und sind den Polizeischülern für ihre Unterstützung sehr dankbar“, so die beiden Lehrkräfte.

Der Aktionstag wäre für die Lehrer, Erzieher, Therapeuten und Mitarbeiter des Fritz-Felsenstein-Hauses ohne die Mithilfe der Polizeischüler nicht zu stemmen gewesen. Die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums für Menschen mit Körperbehinderungen hatten die verschiedenen Spielestationen aufgebaut. Am Aktionstag selbst aber war jede helfende Hand gefragt, denn wenn Kinder und Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen aktiv sein wollen, dann ist oft eine Eins-zu-eins-Betreuung nötig.

Kinder und junge Erwachsene können in Königsbrunn voneinander lernen

Und so tauschten die Polizeischüler bereitwillig ihre Ausrüstung gegen Badeenten, Wasserpistolen, Basketbälle und schoben Rollstühle oder halfen beim Tischtennis. Stolz ließen sich die Felsensteiner von den Polizeischülern begleiten, die derzeit am 55. Ausbildungsseminars der Bereitschaftspolizei Königsbrunn teilnehmen. Der Spieletag war für die angehenden Polizisten eine willkommene Gelegenheit, um soziale Kompetenz und Kommunikation zu trainieren. „Im ungezwungenen Umgang mit den Felsenstein-Schülern können sie Berührungsängste abbauen und den respektvollen Umgang miteinander üben“, sagte Polizeihauptkommissar Roland Appelt. „Von so einem Tag profitieren alle Beteiligten“, weiß auch sein Kollege Polizeihauptmeister Kevin Kralik.

In der Felsenstein-Schule hat die Kooperation mit der Bereitschaftspolizei eine lange Tradition und wird von beiden Seiten immer wieder mit Leben gefüllt. So unterstützen die Polizeischüler beim jährlichen Sportfest der Felsensteiner oder laden die Kinder und Jugendlichen im Rahmen eines Projekttags auf das Gelände der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn ein. (AZ)