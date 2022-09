In Königsbrunn wird hitzig übers Energiesparen diskutiert

Plus Alle Kommunen suchen derzeit Sparpotenziale bei Strom und Gas. In Königsbrunn hat der Stadtrat das Thema leidenschaftlich, aber wenig zielführend diskutiert.

Die Preise für Strom und Gas schnellen in ganz Deutschland in die Höhe. Privathaushalte und Kommunen müssen sich darauf einstellen. Die Bundesregierung hat für die Gemeinden zuletzt einige Einspar-Regeln erlassen, wie Maximaltemperaturen für bestimmte Räume oder das Abschalten der nächtlichen Beleuchtung von Wahrzeichen. Dazu werden überall weitere Sparpotenziale gesucht. Im Königsbrunner Stadtrat hat das Thema Energie zu einer teils emotionalen Diskussion geführt. Mit großen Ergebnissen konnte das Gremium danach aber nicht aufwarten.