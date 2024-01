Veranstaltungen von Januar bis April: In Königsbrunn wird's bald spanisch

Die neue Veranstaltungsbroschüre für das erste Quartal 2024 ist da. Warum sie Lust auf einen Kurzurlaub macht und worauf sich Königsbrunner noch freuen können.

Zugegeben, das neue kulturelle Jahresmotto kommt etwas lang daher: " Königsbrunn musiziert - Königsbrunn erzählt - Königsbrunn feiert". Es spiegelt jedoch gut die Vielfalt wider, die sich in den Veranstaltungen der kommenden Monate findet. Hier kommt eine Auswahl.

Das erste Quartal 2024, "Königsbrunn musiziert", steht im Zeichen der Musik, da es traditionell mit dem Dreikönigskonzert am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr startet. Bei dem Termin präsentiert das Kulturbüro das Königsbrunner Kammerorchester und Tanzpaare der Tanzgalerie Kuschill unter dem Motto "Tanz durch die Jahrhunderte" auf der Konzertbühne der Willi-Oppenländer-Halle.

Einen Blick in die Vergangenheit bieten gleich zwei Veranstaltungen: der 7. Königsbrunner Mithrastag (26. Januar) und der Königsbrunner Campus (21. Februar), jeweils um 19 Uhr im Informationspavillon 955. Beim Mithrastag erwartet die Zuhörer ein Vortrag von Dr. Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege über das (frühe) Mittelalter im Raum Königsbrunn. Beim Königsbrunner Campus mit Referentin Christina Sammüller vom Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Uni Augsburg spielt die Entwicklung der Textilindustrie in Augsburgs Süden im 19. Jahrhundert eine Rolle. "Das Interessante ist der regionale lokale Bezug", findet Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. "Viele Frauen sind damals täglich von Königsbrunn zum Beispiel in die Fabrik nach Haunstetten gelaufen."

Spanisch-Crashkurs und kulturelle Abende in Königsbrunn

Wen die Sprache und Kultur Spaniens fasziniert, hat im Februar bei "El mundo del español (dt. Die Welt des Spanischen) - Sprechen, Kultur, Tanzen und Kochen" die Gelegenheit auf authentische Einblicke in das Land mit maurischem Einfluss. So mancher wollte vielleicht auch immer schon mal Spanisch lernen, hat sich aber bisher nicht getraut oder kam einfach nicht dazu. Die Volkshochschule Königsbrunn bietet mit dem Kulturbüro einen einwöchigen Sprachkurs (Montag bis Freitag von 9 bis 12.15 Uhr) vom 5. bis 9. Februar an. "Der Dozent Carlos Ignacio Yépez Reyes, ein Muttersprachler, der gebürtiger Ecuadorianer ist und in Malaga wohnt, kommt dafür für eine Woche zu uns", sagt Vhs-Leiterin Heidi Mayr. In dem Intensiv-Crashkurs werden Anfängern die sprachlichen Grundlagen vermittelt. Zum ersten Mal werde ein solcher Kurs mit Preissteigerungen angeboten, je nach Teilnehmerzahl, sagt Mayr. So zahlt man bei maximal sechs Teilnehmern etwa 91,50 Euro, bei sieben und mehr rund 100 Euro.

Neben dem Sprachkurs finden in der Spanienwoche weitere Aktionen statt, die kostenlos und für alle zugänglich sind, etwa ein Salsa- und ein Bachata-Abend, ein Reisebericht über Andalusien und zum Abschluss ein gemeinsamer Kochabend mit Tapas und Getränken. "Es ist ein tolles, komprimiertes Angebot, das nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur vermittelt. Fast, als wäre man im Land", schwärmt Mayr. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der Vhs Königsbrunn oder unter www.vhs-augsburger-land.de.

Der Bücherfrühling in Königsbrunn startet wieder

Vom Sprechen geht es einen Monat später zum Lesen: Mit zwei Veranstaltungen startet im März der Königsbrunner Bücherfrühling. Die Leiterin der Stadtbücherei, Hildegard Häfele freut sich besonders auf "Die Chance, ein Buch zu loben" am 13. März (19 Uhr): Bei der beliebten Veranstaltung dürfen die Buchloberinnen und Buchlober, alles bekannte Königsbrunner Persönlichkeiten, in acht Minuten ihr Lieblingsbuch vorstellen. Die Moderation in der Stadtbücherei übernimmt in bewährter Weise Urs Jandl, für die musikalische Umrahmung sorgt dieses Mal das Duo Jaria. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Ebenfalls in der Stadtbücherei findet am 20. März der Weltgeschichtentag, der auf dem älteren schwedischen Erzähltag basiert, statt (19 Uhr). "Letztes Jahr ist er so gut angekommen", sagt Häfele. Ihr sei es ein Anliegen, dass der Erzähltag weiter verbreitet wird. "Unter dem diesjährigen Thema 'Brücken bauen' kommen frei erzählte Märchen und Geschichten aus aller Welt in die Stadtbücherei", verrät sie.

Weitere Veranstaltungen und Infos gibt es im Kulturbüro oder unter www.koenigsbrunn.de.