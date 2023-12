Königsbrunn

18:00 Uhr

Ingrid Gärtner will zuhören und Ideen in den Rat tragen

Plus Ingrid Gärtner (CSU) ist seit 2008 Referentin für Schulen und Erwachsenenbild des Stadtrats in Königsbrunn. Und begleitet nicht nur Millionenprojekte.

Von Hermann Schmid Artikel anhören Shape

In diesen Monaten gehen zwei der größten Investitionsprojekte der Stadt ihrer Vollendung entgegen: Die grundlegende Sanierung der Grundschule Süd (Gesamtkosten etwa 14,6 Millionen Euro) und der Neubau der Grundschule Nord (rund 20 Millionen). Ingrid Gärtner hat sie an wichtiger Stelle begleitet. Als Referentin des Stadtrats für Schule und Erwachsenenbildung hat sie zwar keine Entscheidungsbefugnis in diesen Bereichen, aber zumindest eine herausgehobene Position – und viel Erfahrung. Denn Schule beschäftigt sie seit vielen Jahren.

Nach Schulzeit und Lehramtsstudium in Niedersachsen kam sie der Liebe wegen in den Raum Augsburg und lebt seit 1982 mit ihrem Mann in Königsbrunn. Ab 1992 unterrichtete sie an der Hauptschule Königsbrunn, wurde 2004 Konrektorin an der neuen „Mittelschule Königsbrunn Süd an der Römerallee“, mit Ganztagsklassen im Angebot. Diese hat sie für die Bezirksregierung in Schwaben koordiniert, ab 2007 tat sie dies mit einer Teilzeitstelle auch bayernweit. 2010 wechselte sie als Grundschul-Rektorin nach Augsburg, seit 2021 ist Gärtner im Ruhestand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen