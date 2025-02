Inklusive Malerei-Ausstellung

Kunst verbindet. Im Sommer 2024 fanden sich rund 20 junge Künstlerinnen und Künstler zusammen, um gemeinsam zu malen. Die kreativen Talente sind alle um die 18 Jahre alt und besuchen entweder die Brunnenschule Königsbrunn (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) oder das Gymnasium Königsbrunn. Nun präsentieren sie ihre beeindruckenden Werke in einer gemeinsamen Ausstellung. Die farbenfrohen Acrylbilder, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, zeigen nicht nur individuelle Kreativität, sondern auch die Freude an der gemeinsamen Arbeit mit anderen Jugendlichen. Zur Vernissage mit musikalischer Umrahmung lädt das Kulturbüro Königsbrunn am Donnerstag, 20. Februar 2024, 19 Uhr ins Bürgerservicezentrum, Marktstraße 3a, ein. Alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler werden anwesend sein und freuen sich darauf, über ihre Erlebnisse und den kreativen Prozess zu berichten. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Die Bilder können bis 10. März zu den Öffnungszeiten des BSZ besichtigt werden. Weitere Informationen sind im Kulturbüro oder unter www.koenigsbrunn.de erhältlich. (AZ)

