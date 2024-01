Inklusives Lernen in den "offenen Schulklassen" in Königsbrunn

Die Fritz-Felsenstein-Schule nimmt Schüler mit und ohne Handicap auf - für eine integrative Gemeinschaft. Am 19. Januar können Eltern das Konzept kennenlernen.

Die Fritz-Felsenstein-Schule, an der vorwiegend Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung unterrichtet werden, nimmt seit vier Jahren auch Schüler ohne Handicap auf: Mit Erfolg, wie die mittlerweile sechs Grundschüler zeigen, die gemeinsam mit der Stammschülerschaft unterrichtet werden.

Das Konzept unter dem Namen „Offene Klassen“ sieht vor, dass Erstklässler ohne Behinderung erst im zweiten Schuljahr als Schulanfänger in das Programm einsteigen. Gleichzeitig bekommen die Kinder der Stammschülerschaft drei Jahre Zeit, um die ersten beiden Schuljahre zu absolvieren. Auf diese Weise lässt sich das unterschiedliche Lerntempo im Schulalltag gut vereinbaren. Unabhängig von ihrer körperlichen Verfassung werden alle Kinder gemäß dem Lehrplan der allgemeinen Grundschule unterrichtet – nur eben in der integrativen Umgebung der Fritz-Felsenstein-Schule. Am Ende der vierten Klasse können Schülerinnen und Schüler – abhängig von ihren Schulleistungen – eine Empfehlung für weiterführende Schulen erhalten.

Die offene Klasse der 3/4a an der Fritz-Felsenstein-Schule ermöglicht Alba, Simon und Tim (von links) inklusives Lernen nach dem Lernplan der Regelgrundschule. Foto: FFH

Kinder ohne Handicap, die im Rahmen der offenen Klassen die Fritz-Felsenstein-Schule besuchen, profitieren von den Vorzügen einer Schule in privater Hand: kleine Klassen und damit viel Raum für die persönliche Entwicklung, eine gute Ausstattung mit Lernmaterialien, vielfältige Angebote etwa im Bereich Therapie, sowie ein angegliedertes Schwimmbad. Viele Eltern schätzen auch den Schonraum, der Kindern hier in den kleinen Klassen geboten wird.

Integrative Gemeinschaft in Königsbrunn

Ein Schwerpunkt liegt auf dem gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Einschränkungen. Es fördert das Verständnis für unterschiedliche Fähigkeiten und stärkt die sozialen Kompetenzen der Kinder. Durch den respektvollen Umgang miteinander lernen sie, Vielfalt als Bereicherung zu schätzen und bauen Empathie und Toleranz auf.

„Unsere offenen Klassen sind Orte der Chancengleichheit und Wertschätzung. Wir sind davon überzeugt, dass inklusives Lernen an unserer Schule nicht nur die Bildung unserer Kinder, sondern auch die Zukunft unserer Gesellschaft positiv beeinflusst. Und dafür wollen wir hier in Königsbrunn einen kleinen Beitrag leisten“, so Gerhard Schweiger, Schulleiter an der Fritz-Felsenstein-Schule. Für Schüler, die nicht an eine weiterführende Schule wechseln möchten, besteht die Möglichkeit, hier den Qualifizierenden Schulabschluss zu machen.

Die Fritz-Felsenstein-Schule möchte das Konzept im kommenden Schuljahr mit neuen Schülern weiterführen. Am Freitag, den 19. Januar, findet um 16.30 Uhr ein Informationsabend statt. Interessierte Eltern haben die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen, Fragen zu stellen und die Atmosphäre vor Ort zu erleben. Anmeldungen sind unter 08231/ 6004-201 oder per E-Mail an fritz-felsenstein-schule@felsenstein.org möglich.