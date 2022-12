Intellektuelles Katz-und-Maus-Spiel auf der Bühne in Königsbrunn

Beim Stück "Heilig Abend" liefern sich die beiden Hauptdarsteller der Gruppe Dramalution einen spannenden Schlagabtausch über gesellschaftliche Fragen.

Ein kleines Publikum erlebt im Jugendzentrum Matrix beim Zwei-Personen-Stück "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann das Ringen um die Wahrheit mit einem verbalen Schlagabtausch von zwei Dramalution-Schauspielern. Das Stück, das auch voller Beunruhigung für den Zuschauer steckt, suggeriert keine einzige Minute das im Titel besinnliche Friedensfest. Es ist voll mit grundsätzlichen ideologischen Fragen sowie globaler und persönlicher Gesellschaftskritik.

Die Bühne stellt einen Verhörraum dar. Der gesetzestreue Polizist, gespielt von Georg Noll, und die terrorverdächtige Professorin für Philosophie, gespielt von Annika Bast, stehen sich beobachtend und lauernd gegenüber. Er hat nur begrenzt Zeit, um die mutmaßliche Terroristin zu überführen, um die Bombe zu lokalisieren, bevor sie genau heute an Heiligabend um Mitternacht explodieren soll. Aber, gibt es diesen Sprengsatz tatsächlich und ist die Verdächtige wirklich schuldig oder werden wir Zeugen eines Akts staatlicher Willkür? Dies versucht der Abend auf vielschichtige Weise zu klären.

Die beiden sehr präsenten Schauspieler geben sich ein intellektuelles Katz- und Maus-Spiel, dem es ab und an auch an Humor nicht fehlt. Noll verkörpert die Rolle des gewieften Polizisten als Vertreter eines Systems sehr glaubhaft, wechselt vom verständnisvollen zum bedrohlichen Mann, wirkt in Momenten unsicher und im nächsten Augenblick brachial. Ihm gegenüber spielt Bast sehr überzeugend zu Anfang die ahnungslose, verängstigte, gebildete Philosophieprofessorin, die keinen Hehl aus ihrer Gesinnung macht, bringt aber auch unerschrocken, energisch und rhetorisch gekonnt mit gezielten Fragen ihr Gegenüber aus dem Konzept. Ängste und Meinungen werden begründet, aber gleichzeitig infrage gestellt.

Königsbrunner Theatergruppe setzt Stück souverän in Szene

Die Dialoge mit wechselnden Sympathieträgern sind von Regisseur Dieter Ungelehrt souverän in Szene gesetzt. Die zwei schenken sich nichts und umrahmen dies gekonnt mit ihrer Körpersprache. Mit der wechselnden Dynamik spielt der Dialog immer wieder geschickt mit den Erwartungen und Ängsten der Zuschauer, wenn es um das Rechtssystem, um Ausmaß und Berechtigung staatlicher Überwachung, um Terror und die Frage nach der Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit geht. Ein Verhör, das zum Ringen um Strategien, Ideologien und Gesellschaftsordnungen wird. Mann gegen Frau, Pragmatismus gegen Idealismus, Vision gegen Organisation, Freiheit gegen Sicherheit.

Kehlmanns Stück überlässt die Meinungsbildung dem Publikum, zwingt zum Weiterdenken gesellschaftsrelevanter Debatten. Ein intensiver Abend, aufrüttelnd und voller aktueller vielschichtiger Gedankenübungen für das Publikum.