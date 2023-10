Königsbrunn/Israel

17:05 Uhr

Königsbrunnerin saß in Israel fest – nun hat sie Platz in Flieger zurück

Plus Marion Kehlenbach aus Königsbrunn bekommt einen Platz in einer Lufthansa-Maschine von Israel nach Deutschland. Die Organisation war chaotisch, erzählt sie.

Von Marco Keitel

"Wir sind total erleichtert", sagt Marion Kehlenbach, als sie am Donnerstag um 14.50 Uhr deutscher Zeit am Gate des Ben-Gurion-Flughafens bei Tel Aviv sitzt. Neben ihr: ihre Tochter und deren sechs Monate alten Zwillingsbabys. Wenn alles klappt, fliegen sie in etwas mehr als einer Stunde mit einer Lufthansa-Maschine nach Deutschland. Hinter Kehlenbach liegen Tage des Chaos und der Angst. Und Tage, an denen sie sich vom Auswärtigen Amt im Stich gelassen gefühlt hat.

Ein Rückblick: Marion Kehlenbach, die in Königsbrunn Stadträtin ist, außerdem Leiterin des Literaturkreises und Kulturbeauftragte und die Jahre lang für unsere Zeitung aus Königsbrunn berichtete, saß nach den Terrorangriffen der Hamas tagelang in Mazkeret Batya in Israel fest. Dort besuchte sie Ihre Tochter und Enkel. Bis Samstagmorgen lief der Aufenthalt nach Plan.

