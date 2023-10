Königsbrunn/Israel

18:00 Uhr

Nach Angriff der Hamas sitzt Kreisrätin aus Königsbrunn in Israel fest

Plus Stundenlang harrt Marion Kehlenbach mit ihrer Tochter und den sechs Monate alten Zwillingsbabys im Schutzraum aus. Ein Rückflug ist bislang nicht möglich.

Von Carmen Janzen

Die CSU-Kreisrätin Marion Kehlenbach ist Königsbrunnerin durch und durch: Sie ist dort unter anderem Stadträtin, Leiterin des Literaturkreises, Kulturbeauftragte und sie berichtete viele Jahre lang für unsere Zeitung aus Königsbrunn. Jetzt sitzt sie in Mazkeret Batya in Israel fest. Das ist ein Ort mit etwa 15.000 Einwohnern. Die Kleinstadt ist circa 35 Kilometer von Tel Aviv entfernt, nach Jerusalem sind es rund 50 Kilometer. Ein Rückflug war bislang nicht möglich.

Israelische Streitkräfte gehen hinter einem Fahrzeug in Stellung. Palästinensische Terroristen haben rund 150 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Foto: Ilia Yefimovich, dpa

Marion Kehlenbach reiste am 30. September nach Israel, um ihre dort lebende Tochter und die Enkelkinder, sechs Monate alte Zwillinge, zu besuchen. Alles lief in den ersten Tagen des Aufenthalts nach Plan. Doch seit Samstagmorgen ist alles anders. In nur einer Nacht hat sich Israel zum Kriegsgebiet verwandelt. Die Hamas haben Hunderte Menschen getötet und verschleppt. Raketen prasselten nieder. Die schrecklichen Bilder davon sind seit Tagen weltweit in den Nachrichten zu sehen.

