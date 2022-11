Königsbrunn

17:10 Uhr

Jerusalem, Sydney, Königsbrunn: Was einen Fotografen in den Landkreis zieht

Der israelische Fotokünstler Ran Fuchs lebt und arbeitet seit April in Königsbrunn. Am liebsten fotografiert er Vögel.

Plus Ran Fuchs war bereits in vielen Ländern zu Hause. Nun ist der Fotokünstler nach Königsbrunn gezogen. Wie er mit seiner Kunst den Menschen die Natur näherbringen möchte.

Von Paula Binz

Mehrere Jahre hat Ran Fuchs ein Leben zwischen internationalen Großstädten geführt. Ein Leben, das auf seine Arbeit als Geschäftsführer eines IT-Unternehmens ausgerichtet war. Unter der Woche arbeitete er mal in München, mal in Frankfurt, um dann an den Wochenenden nach London zu fliegen. Auch im Urlaub war der Laptop immer dabei. "Eines Morgens bin ich aufgewacht und habe mir gesagt: Jetzt ist es genug", sagt Fuchs, der seit einigen Monaten in Königsbrunn wohnt. "Von nun an möchte ich das tun, was ich wirklich liebe. Und das ist die Fotografie."

