Jörg Stuttmann lässt Theodor Fontane lebendig werden

Schauspieler Jörg Stuttmann schafft in Königsbrunn nicht nur Wissen zum Leben und den Werken des Autors. Der Augsburger gestaltet auch noch beste Unterhaltung.

Bereits vier Mal hatte der Kulturverein KliK den Augsburger Schauspieler Jörg Stuttmann zu Lesungen nach Königsbrunn eingeladen und für volle Zuschauerplätze in unterschiedlichsten Örtlichkeiten gesorgt. Diesmal stand Theodor Fontane auf dem Programm und gelesen wurde wieder einmal bei Wein und Kunst.

Eine Weinverkostung eine Stunde zuvor, war fakultativ möglich und wurde, wie es Geschäftsinhaber Dieter Gaßner ausdrückte „als Aperitif und zusätzlich lukullisches Bonbon zum literarischen Bonmot freudig von den Zuhörern angenommen“. In der Tat, Stuttmann, der mit seinen inzwischen 37 spannenden Augsburg-Geschichten vom jungen Rudolf Diesel über die Puppenkiste oder die Verkehrsplanung 1926 als Youtuber unterwegs ist, sorgte für einen herrlich launigen und informativen Abend. Charakter und Fokus der Lesung war dabei nicht primär auf das Werk Theodor Fontanes ausgerichtet, sondern stark auf die Darstellung dessen Lebenslaufs, wie der Künstler gleich zu Beginn der Veranstaltung betonte.

Publikum in Königsbrunn spendet Zwischenapplaus für "Herrn Ribbeck"

Stuttmann sorgte mit passenden Einschüben von Briefen und Gedichten sowie Rezitationen aus Fontanes Erzählungen dafür, dass keine Langeweile aufkam. Dabei erfuhr man viel Neues von dem märkischen Dichter, den man landläufig mit dem Gesellschaftsroman „Effi Briest“ wie ebenso „ Irrungen, Wirrungen“, der Reiseliteratur „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ assoziiert. Bekannt ist auch „der Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Für dieses von Stuttmann sehr lebendig und anschaulich vorgetragene Gedicht gab es spontanen Zwischenapplaus.

Stuttmann machte deutlich, dass der als Henri Théodore Fontane 1819 in Neuruppin geborene Mann kein preußischer Mustermensch war. Er lernte Apotheker aus keinem anderen Grund als darum, wie man aus einem Brief erfährt, „ dass es der Vater war und der das so wollte“. Lebendig skizzierte Stuttmann das Auf und Ab des Lebens Fontanes: die vielen Wechsel von Berufen, Anstellungen und Lebensorte, seine Rolle bei den Barrikadenkämpfen im Vormärz 1848. Später war der Autor als preußischer Agent in London tätig, immer wieder Kriegsberichterstatter, Korrespondent, aber auch Theaterkritiker und Lektor. Bei einer Reise in Frankreich geriet er sogar unter Spionageverdacht in Gefangenschaft.

Jörg Stuttmann freut sich über aufmerksame Zuhörer in Königsbrunn

Im Grunde konnte man den Vater von sechs Söhnen und einer Tochter, der seiner Frau jedes Jahr zu ihrem Geburtstag ein Gedicht schenkte, für einen Tausendsassa halten. All das erfuhr man in dichter wie herrlich unterhaltsamer Form „und hätte noch stundenlang zuhören können“ wie Helga Heilmann nach der Lesung unterstrich. Kulturreferentin Marion Kehlenbach, auch Gründerin und Leiterin des Literaturkreises betonte ebenfalls, dass sie an dem Abend vielfach überrascht worden sei. Der Akteur Jörg Stuttmann wiederum versprach, er komme gern wieder: „Ich habe von Anfang an gespürt, dass hier ein sehr aufmerksames Publikum sitzt, das intensiv zuhört, aber auch mitgeht und sowas macht richtig Spaß!“