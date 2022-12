Johanniter suchen Nachnutzung für ehemaliges Pflegeheim in Königsbrunn

Plus Der Bauausschuss in Königsbrunn befasst sich mit einem Antrag der Johanniter. Zudem werden ein umstrittenes Bauprojekt und der Abriss eines Supermarktes erlaubt.

Der Königsbrunner Bauausschuss hat sich mit mehreren Projekten beschäftigt, die schon mehrfach auf der Tagesordnung standen und teils heftig umstritten waren. Dabei ging es um ein Neubau-Projekt in der Holbeinstraße und eine Nachnutzung für das ehemalige Pflegeheim Ederer im Gewerbegebiet Süd, das mittlerweile den Johannitern gehört.