Jubiläumsaktionen auf Gut Morhard: Eine kleine Farm für die Jüngsten

Der Gnadenhof Gut Morhard in Königsbrunn plant Jubiläumsaktionen. Das ist für kleine Gäste geboten.

Die sechsjährige Leonie Schöbel kuschelt besonders gern mit Ronja. Die dichte Mähne des Shetlandponys hat es dem Mädchen angetan. „Die Stute ist nicht riesig, das ist prima. Am meisten mag ich, dass sie so weich ist“, erklärt sie. Gerne würde Leonie regelmäßig wiederkommen, um das freundliche Tier zu treffen. Ab sofort ist das möglich auf dem Gnaden- und Archehof Gut Morhard im Süden von Königsbrunn. Seit kurzem sind weitere Bewohner auf dem dreieinhalb Hektar großen Areal anzutreffen, das unter der Trägerschaft des Tierschutzvereins Augsburg steht.

Zwei großrassige Hasen, sogenannte Deutsche Riesen, befinden sich bereits im neu erbauten Gehege, welches nun eröffnet wurde. Das Projekt, das Teil des zehnjährigen Jubiläums der Anlage ist, nennt sich „Unsere kleine Farm“. Es richtet sich vor allem an die jüngsten Besucher. Wie Heinz Paula, Leiter des Augsburger Tierheims hervorhob, soll Kindern hier eine „Begegnung auf Augenhöhe“ ermöglicht werden. Tierpflegerin Paula Schöbel hob hervor, dass der Nachwuchs durch direkten Kontakt den Umgang am schnellsten lerne. Das Gut helfe dabei, etwa für kleine Besucher aus der Stadt ein besonderes Natur- und Tiererlebnis zu schaffen.

Gut Morhard: Bald kommen neue Hasen auf den Hof in Königsbrunn

Demnächst werden weitere Hasen den großen Außenstall bevölkern. Rundherum im Gehege kommen vier ostpreußische Skudden-Schafe dazu. Der Verein lädt künftig täglich um 15 Uhr zu einer öffentlichen Fütterung ein. Gerne dürfen Jugendliche und Kinder diese übernehmen. Dass diese Neuerung möglich wird, ist unter anderem Reinhard Schimpf zu verdanken. Der ehrenamtliche Mitarbeiter von Gut Morhard war lange damit beschäftigt, den luftigen Außenstall für die Kleintiere aus einem Bausatz zusammenzufügen. „Wir haben das zu zweit geschafft, das Dach habe ich dann alleine draufgesetzt“, erzählt Schimpf, der auch schon das Taubenfreigehege mitgebaut hat.

Hier haben die Hasen auf Gut Morhard in Königsbrunn viel Platz. Foto: Daniela Egert

Bis Weihnachten setzt die Einrichtung ihr vielfältiges Jubiläumsprogramm fort, das sich an alle Generationen richtet. So gibt es am 3. September von 14 bis 16 Uhr wieder ein Sonntagscafé. Und am 10. September von 16 bis 19.30 Uhr liest Nicola Förg unter dem Motto „Krimi und Wein“ aus ihrem Buch „Dunkle Schluchten“. Ein großes Jubiläumsfest für die ganze Familie folgt am 17. September von 11 bis 16 Uhr. Für einige Termine ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08231/3406666. Oder im Kalender auf der Homepage des Augsburger Tierschutzvereins.