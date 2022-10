Jürgen Langhammer tritt ab: Er war eine Ikone des Königsbrunner Faschings

Nach vielen Jahren im Amt tritt Jürgen Langhammer als Präsident des CCK Fantasia zurück. Beim Königsbrunner Faschingsverein gibt es einen Generationswechsel.

"Der Königsbrunner Fasching verliert sein Gesicht." Mit diesen Worten verabschiedete Vorsitzender Dieter Schwab den langjährigen Präsidenten des Königsbrunner Karnevals Clubs, Jürgen Langhammer. "Seine Verdienste für den Verein aufzuzählen, das würde den Rahmen dieser Mitgliederversammlung sprengen", sagte Schwab. Zuvor hatte Jürgen Langhammer in einer emotionalen Rede seinen Rücktritt erklärt. Er habe den Generationswechsel seit Langem geplant.

Deshalb sei er schon vor sechs Jahren als Vorsitzender zurückgetreten und habe sich auf das Präsidentenamt beschränkt. Doch nun sei es einfach an der Zeit, auch dieses in jüngere Hände zu geben. "Das ist mir jetzt schwerer gefallen, als ich gedacht habe", sagte Langhammer.

Das ist der neue Vorstand des CCK Fantasia: Jürgen Langhammer (Mitte) soll bei einem Event in naher Zukunft zum Ehrenvorsitzenden gewählt werden.

Während der Versammlung machte der Faschingsverein seinem Selbstverständnis, ein "gute Laune-Club" zu sein, alle Ehre. Die Stimmung war, sogar bei eher trockenen Vorgängen wie einem Kassenbericht, bemerkenswert fröhlich und ausgelassen. Geburtstagsständchen wurden gesungen und viel gelacht. Dann wurde es aber doch noch einmal so etwas Ähnliches wie ernst. Die Neuwahlen des Vorstands standen an.

Bei keiner einzigen Wahlentscheidung gab es auch nur eine Gegenstimme. Zum neuen Präsidenten und damit zum Nachfolger von Jürgen Langhammer wurde der bisherige Vorsitzende, Dieter Schwab, gewählt. Zum neuen Vorsitzenden bestimmten die Mitglieder Mathias Semmler. Die beiden Stellvertretenden sind in Zukunft Stefanie Wagner und Michael Scherzer. Nach dem Abschluss der Wahlen wandte sich Dieter Schwab erneut an den scheidenden Präsidenten: "Nochmal ein großer Dank an Jürgen Langhammer. Vor allem mein persönlicher Dank dafür, wie du mir geholfen hast, in das für mich neue Amt als Vorsitzender hineinzufinden." Langhammer sei für alle Mitglieder im Vorstand ein Mentor, ein Vorbild und ein Freund gewesen. Mit ihm würde der Königsbrunner Fasching sein Gesicht verlieren. Am Ende lagen sich, unter stehenden Ovationen der Versammlung, Dieter Schwab und Jürgen Langhammer in den Armen.

Bei den Berichten aus den einzelnen Gruppen wurde klar, dass alle, egal ob die Männertanzgruppe "Die Taktlosen", die Kindergruppe oder die Showtanztruppe, unter dem Ausfall zweier Faschingskampagnen gelitten hätten. Doch man habe das Training, sofern es die Coronaauflagen erlaubten, immer weitergeführt. Der Lohn dafür sei, dass der Verein so gut wie keine Mitglieder verloren habe und alle jetzt mit freudiger Erwartung in die Faschingssaison 2023 starten würden. Die Programme stehen, die Kostüme sind geschneidert.

Die Showtänzerinnen und Tänzer seien bereits jetzt fest für 25 Auftritte gebucht. Rechnet man Anfragen dazu, die noch nicht endgültig entschieden sind, könnten es für die 22 Mitglieder der Showtanzgruppe bis zu 40 Auftritte werden. Los gehen wird es am 11. November mit dem traditionellen Sturm aufs Königsbrunner Rathaus.

