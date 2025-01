Jugendliche auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Sperberstraße in Königsbrunn zu einem Diebstahl von Münzgeld aus einem Zigarettenautomaten, wie die Polizei berichtet. Zwei Jugendliche wurden durch Anwohner dabei beobachtet, wie diese durch Gewalteinwirkung den entsprechenden Automaten so bearbeiteten, dass dieser das Münzgeld auswarf. Die Jugendlichen entfernten sich zunächst vom Tatort, konnten aber im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife unweit des Tatorts angetroffen werden. Diesbezüglich können die Täter nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Jugendlichen waren mit jeweils einem Fahrrad unterwegs. Es ergaben sich Zweifel über die Eigentumsverhältnisse der Räder und die Jugendlichen konnten keine plausible Erklärung dazu geben, wie sie in den Besitz der Räder gekommen sind. Die tatsächlichen Besitzer der Fahrräder werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/9606-0 in Verbindung zu setzen, sollten sie ihr Fahrrad hier wiedererkennen. (AZ)

Icon Vergrößern Mit diesem Fahrrad wurden Jugendliche nachts von der Polizei aufgegriffen. Foto: Polizeiinspektion Bobingen Icon Schließen Schließen Mit diesem Fahrrad wurden Jugendliche nachts von der Polizei aufgegriffen. Foto: Polizeiinspektion Bobingen