Jugendliche lieben das Rambazamba beim „Rampa Zamba“

Was beim Familientag in und um die Königsbrunner Eisarena los war..

Jannis Hildensperger steht mit seinem Freund Raphael Demharter auf einer der Rampen in der Königsbrunner Eisarena. Dort ist "Rampa Zamba" angesagt. So heißt das große Festival in und rund um die Königsbrunner Eishalle. Zum Angebot für Jugendliche gehört ein Skate-Areal mit Rampen und künstlich angelegter Mountainbike-Strecke.

Nacheinander probieren Jannis Hildensperger und Raphael Demharter die neuesten Tricks mit ihren Scootern aus. Dass der Nachwuchs bei Sprüngen jede Menge Spaß hat, ist dem 13-jährigen Jannis anzumerken. Mehrfach zeigt er auf seinem Roller eine neue Figur, den „Double Ultra Whip“. Etwas ruhiger geht es derweil draußen auf der Hüpfburg zu. Wer möchte, kann sich auf dem Vorplatz schminken lassen oder an einem der Workshops teilnehmen.

Eine Hüpfburg und viele Workshops

Zum Festival gehört auch Musik: Leo Ertl kennt sich am Mischpult bestens aus. Der 16-Jährige legt oft im Königsbrunner Matrix auf. Beim Familientag des Rampa-Zamba-Festivals steht der Gymnasiast neben dem Cocktailstand vor der Königsbrunner Eisarena und verschiebt gekonnt die Regler. Derweil machen es sich mehrere Familien auf Palettensofas und Strandstühlen gemütlich. Direkt daneben befindet sich eine mit Sand gefüllte Beachvolleyball-Anlage. Bis zum 10. September kann sie jeder nutzen: Das ist der Königsbrunner Beachsommer.

Veranstalter freuen sich über den großen Anklang

Rampa-Zamba-Organisator Thomas Walk und Matrix-Leiter Ralf Engelstätter freuen sich über den Anklang, den die Pumptrack – eine künstlich angelegte Strecke - sowie die vielen Rampen in der Eisarena finden. Scooter, BMX sowie Skateboards können vor Ort ausgeliehen werden. Ein Service, der von den anwesenden Kindern und Jugendlichen sichtbar gerne in Anspruch genommen wird.

