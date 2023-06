Jugendlicher begeht zwei Straftaten an einem Wochenende

Ein 17-Jähriger ist am Freitag mit einem Schlagring auf der Königsbrunner Gautsch erwischt worden, zwei Tage später war er unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs.

Einen Schlagring hatte ein 17-jähriger Jugendlicher am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in seiner Hose versteckt. Er war als Beteiligter einer Rangelei auf der Königsbrunner Gautsch aufgefallen. Bei darauffolgenden Kontrolle entdeckten die Beamten den Schlagring. Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Positiver Drogenvortest

Nur zwei Tage später, am Sonntag, wurde der junge Mann erneut auffällig, als er gegen 21 Uhr in der Donauwörther Straße auf einem E-Scooter in eine Verkehrskontrolle geriet. Weil die Polizisten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten, führten sie einen Drogenvortest durch. Da der Test positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)