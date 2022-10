Jugendlicher wird in Königsbrunn mit gestohlener EC-Karte erwischt

Die Polizei hat bei einem Jugendlichen in Königsbrunn eine gestohlene EC-Karte gefunden. Damit wurde offenbar auch schon eingekauft.

Die Polizei hat bei einem 14-jährigen Jungen eine gestohlene EC-Karte gefunden, die offenbar auch schon für Einkäufe missbraucht wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche am Sonntag in der Königsallee kontrolliert. In der Bauchtasche fanden die Beamten die Karte, die im September bei einem Taschendiebstahl in Augsburg gestohlen worden war.

Seitdem sei damit bereits mehrmals eingekauft worden, heißt es im Polizeibericht. Den 14-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Diebstahl und Betrug. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. (AZ)