Jugendlicher wollte gestohlenes E-Bike im Internet verkaufen

Am Donnerstag meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion Bobingen und teilte mit, sein vor zwei Monaten als gestohlen gemeldetes E-Bike gefunden zu haben. Das Skurrile dabei: Das Rad, dessen Neuwert rund 3000 Euro beträgt, wurde auf der Online-Verkaufsplattform "Kleinanzeigen" zum Verkauf angeboten. In Zusammenarbeit mit dem Geschädigten und mit dem engagierten Ermittlungseinsatz der Polizeibeamten konnte innerhalb kürzester Zeit ein 16-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Im Fahrradschuppen an dessen Wohnadresse fanden die Beamten das besagte E-Bike auf, stellten es sicher und haben es anschließend an den Geschädigten zurückgegeben. Gegen den beschuldigten Jugendlichen wird ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)