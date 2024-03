Junge Filmemacher aus Königsbrunn gewinnen gleich zwei Preise

Beim Jugendfilmfestival Jufinale wird "Start again" doppelt prämiert. Für die Produktion sind Königsbrunner im Alter zwischen 16 und 25 Jahren verantwortlich.

Sogar doppelt prämiert wird beim Schwäbischen Kinder- und Jugend Filmfestival 2024 der Kurzfilm "Start again" von About Us aus Königsbrunn. Das neunköpfige Produktionsteam erhält nicht einen Hauptpreis der Jufinale, also des Jugendfilmfestivals, sondern kann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Kinosaal überzeugen. Und sich so außerdem über den Publikumspreis freuen. Während die Geschichte idyllisch auf dem Land startet, verwandelt sich der Film allmählich in ein beklemmendes Kammerspiel, das ganz ohne Dialoge auskommt.

Vor allem das gelungene Storytelling und die stimmige Musik der technisch einwandfreien Produktion beeindrucken die Jury. Es ist ein Film über das "Labyrinth des Lebens", Ein "Film über verloren sein, aber auch über die unerwarteten Wege zurück zu sich selbst". So beschreibt das Team selbst das Werk. Gegen Ende der Ferienzeit im Sommer 2023 entstand dieses Kurzfilmprojekt. Weil die Zeit drängte haben sich die Filmemacherinnen und Filmemacher gegen Dialog und viele Darstellerinnen und Darsteller entschieden. Mit zwei Songs am Ende des Films sorgt die Band "Wax Owls" für Musik.

Das Team von "Start again" 1 / 3 Zurück Vorwärts Christian Schwarz (18 Jahre alt, Schüler), David Clauß (19, Schüler), Manuel Hagen (21, Student Informatik), Fabian Heißerer (25, Student Geoinformatik), Lucas Hübner (25, Student Kommunikationswissenschaften)

Der Cast: Anton Seebach (18, Schüler), Jakob Seebach (16, Schüler), Melanie Hagen (16, Schülerin), Annika Zeusche (18, Schülerin)

Jufinale-Jury: Veronika Lintner (Augsburger Allgemeine), Melanie Melitta Hippkle (Bezirksrätin), Michael Kalb (Filmschaffender), Elif Binici (JFF – Institut für Medienpädagogik)

Die Teammitglieder in der technischen Umsetzung hatten bereits Erfahrung und Vorkenntnisse im Bereich Videoproduktion. Für die Schauspieler war es der erste oder zweite Kurzfilmdreh. In dieser Konstellation arbeitete das Team bisher an keinem Kurzfilm.

Glückliche Gewinnerinnen und Gewinner: das Team von About Us aus Königsbrunn. Foto: Lisa Keim

Die 46 Produktionen des Schwäbischen Kinder- und Jugend Filmfestivals reichten von 30 Sekunden bis 32 Minuten. Am Wochenende ging es im Kino 9 im Dietrich Theater in Neu-Ulm nur um die Werke von Kindern und Jugendlichen aus ganz Schwaben. Bis Ende November 2023 konnten die Gruppen ihre Produktionen einreichen. Zwei unabhängige vierköpfige Jurys bewerteten und prämierten schließlich die tollsten Filme mit Preisen, die jeweils mit 250 Euro dotiert sind.

31 Jugendfilme waren im Rennen - die Königsbrunner gewannen

Während bei der Jufinale 31 Jugendfilme in Blöcken gezeigt wurden, gab es in den Pausen Zeit für ein Erinnerungsfoto vor der Fotowand und bei der Preisverleihung eine Live-Performance mit Musik von "Blushy AM".

Am Sonntag wurden bei der Kifinale 15 Kinderfilme auf der großen Kinoleinwand präsentiert und in der Mittagspause konnten Gäste kreativ werden und verschiedene Workshops ausprobieren: von Wunden Schminken über Stop-Motion-Produktion bis zum Foto vor dem Greenscreen. Der Höhepunkt für die Filmgruppen war es, den eigenen Film auf der Leinwand zu sehen. Auch der Austausch mit Gleichgesinnten und das bunte Rahmenprogramm machten die beiden Tage zu etwas Besonderem.

Die Jury der Jufinale hat vier Filmwerke mit einem Haupt- und einen Film mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Bei der Kifinale verlieh die Jury einen Sonder- und einen Hauptpreis. Alle Preisträgerinnen und Preisträger qualifizieren sich für den bayernweiten Wettbewerb und haben beim Bayerischen Kinder- und Jugend-Filmfestival (BKJFF) von 18. bis 21. Juli in Passau die Chance auf den Bayrischen Kinderfilm- und den Bayrischen Jugendfilm-Preis. (AZ)