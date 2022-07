Junge Schauspieler machen in Königsbrunn den Schrecken des Kriegs fühlbar

Mit "Sonntagskinder" hat die Königsbrunner Theatergruppe Dramalution schwere Kost ausgesucht. Doch die Truppe macht daraus einen bewegenden Blick in die Geschichte.

Das Theater ist schon immer dafür da, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Die beiden von Dieter Ungelehrt und Angie Klecker angeführten Königsbrunner Theatergruppen Dramalution (seit 2011) und Dramalution kids (seit 2014) haben diese Aufgabe von Theater bereits in langer Reihe mit der Auswahl ihrer Stücke bewiesen. Ob Anton Tschechow, Oscar Wilde, Pavel Kohout, Frank Wedekind oder Nigel Williams, die Auswahl war stets vom gesellschaftlichen oder geschichtlichen Hintergrund geprägt, der Zuschauer nahm etwas mit auf dem Weg. Diesmal geht es (fast) darüber hinaus. Die aktuelle Inszenierung des Stückes "Sonntagskinder" von Gerlind Reinshagen soll Warnung sein.

Schon zu Anfang des Krieges ist die sensible Elsie (Elisabeth Caika, links) manders als ihre Altersgenossen, hier im Gespräch mit dem Dienstmädchen Lona (Joelle Frisch). Foto: Andrea Collisi

Warnung, so heißt es auch im Vorwort des mit sehr viel geschichtlichem Hintergrund, Bildern und Sachinformationen zusammengetragenen Programmheftes von 23 Seiten. "Warnung, damit solch menschenverachtendes Denken und Handeln bis hin zum Krieg sich nie wieder in Köpfen von Kindern und Jugendlichen breitmachen kann“, wie es darin heißt. Das Stück von Reinshagen zeigt in drei großen Akten mit 29 Szenen das Leben in einer Kleinstadt von sechs Jugendlichen und ihren Familien über mehr als sechs Jahre, vom Beginn des Kriegsausbruchs bis in die Nachkriegszeit.

Gebrochene Hauptfigur erlebt den Horror des Krieges

Diesen Zeitraum abzubilden, die stetige Entwicklung der immer bedrückenderen Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Hauptfiguren, wurde von den Schauspielern unglaublich gut in Körpersprache und Mimik umgesetzt. An der Hauptfigur der anfangs verträumten 14 Jahre alten, am Ende 20-jährigen gebrochenen Apothekertochter Elsie wird die Katastrophe der auf Propaganda hereingefallenen Kinder und Jugendlichen oder auch aus Opportunismus mitgegangen Erwachsenen gezeichnet. Elsies brutale Wirklichkeit am Ende: Vater gefallen, Geliebter vom Bombenschlag getötet, das Elternhaus im Feuer zerstört. Sie selbst wird fast das Opfer einer Vergewaltigung durch einen körperlich entstellten Panzergrenadier auf Heimaturlaub.

Unglaublich gut füllt Elisabeth Caika diese Rolle aus. Man denkt nicht an Rolle oder Figur, man erlebt mit ihr die Tragödie und die Katastrophen mit. Aber auch alle anderen Gestalten, ob durch die älteren Erwachsenen oder jungen Menschen, sind mit hochgradiger Authentizität gespielt. Die Inszenierung insgesamt war wie vom Regieteam Ungelehrt/Klecker gewohnt hochklassig. Von den Requisiten, der Kleidung bis hin zu ausgewählter Musik, es war alles bis ins Detail angelegt und doch blieb noch Raum. Raum, wie die Bühnendarstellung beim Zuschauer mit den in Herz und Kopf eingebrannten Bildern macht. Raum auch auf der Bühne, die ohne überladenes Bühnenbild auskommt.

Stück in Königsbrunn ist kein leichtes Sommertheater

Insgesamt ist die Geschichte keine leichte Kost und sicher "kein leichtes Sommertheaterstück", wie Angie Klecker zugibt, aber dazu erklärt: "Wir hatten da Stück für Herbst 2020 geplant und dann konnten wir es nicht aufführen." Fast alle seien über die Zeit zum Abitur gekommen, würden jetzt ihre unterschiedlichen Wege gehen, und man wollte es in dieser Besetzung aufführen. Einer von ihnen, der in diesem Stück den Außenseiter Metzenthin darstellte, wird tatsächlich auch jetzt an der berühmten Max-Reinhardt-Schauspielschule in Wien angenommen. Darüber ist Angie Klecker natürlich froh und stolz, weiß sie doch, dass bei 500 Bewerbern nur acht genommen wurden.

Am 29, 30. und 31. Juli jeweils um 19 Uhr kann man die Aufführungen auf der Bühne des Jugendzentrums Matrix nochmals anschauen.