Junge Schauspieler zeigen in Königsbrunn ihr Können im Dunkeln

Mit dem Theaterstück „Komödie im Dunkeln“ von Peter Shaffer präsentieren die „Dramalution kids“ ihre Schauspielkunst in Königsbrunn auf ganz neue Weise.

Unter Leitung von Theaterpädagogin Angi Klecker wird in der Jugendfreizeitstätte Matrix seit einiger Zeit eine Komödie einstudiert. Damit tritt die Schauspieltruppe "Dramalution kids" aus ihrer eigenen Tradition. Am Freitag, 7. Juli, findet die Premiere von "Komödie im Dunkeln" statt.

Zuletzt hatten die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler mit dem dramatischen Theaterstück „Sonntagskinder“ stark Furore gemacht und auch in all den Jahren zuvor den Stoff ernster Themen - gleich ob klassisch oder zeitgenössisch - erarbeitet und aufgeführt. Ihr neues Stück ist genau das Gegenteil: Eine Komödie, genauer gesagt eine Boulevardkomödie. „Aber eine mit Substanz!“, betont Angi Klecker, die Leiterin von Dramalution kids. Und tatsächlich, recherchiert man zum Autor und dem Bühnenstück, so stößt man auch auf Aufführungen an großen Bühnen mit bekannten Schauspielern in Berlin, Zürich und anderen Städten, denn durch die besondere Dramaturgie und Regie mit der Belichtung bringt Peter Shaffer doch mehr als nur einen leichten Schwank auf die Bühne.

Situationskomik ist garantiert bei der Aufführung von Peter Shaffers “Komödie im Dunkeln”. Foto: Andrea Collisi

Komödie mit gesellschaftskritischer Komponente

Sprichworte wie „Im Dunkeln ist gut munkeln“ oder „Licht ins Dunkle bringen“ machen schließlich deutlich, dass sich menschliches Gehabe, Gefühle und Gelüste durchaus unterschiedlich darstellen und vieles davon abhängt, ob etwas sichtbar ist oder man selbst gesehen wird. Shaffer bringt mit dem Trick der Beleuchtung eine gesellschaftskritische Komponente in das Stück. So sehen es auch die Darstellenden bei Dramalution kids. Das Stück sei aber vor allem aus zwei Motiven gewählt worden. „Einmal suchten wir gerade auch nach einem Stück, in dem es viel männliche Darsteller gibt“, erläutert Angie Klecker. Ein weiterer Grund war, auch einmal die Herausforderung des sogenannten „leichten Metiers“ anzunehmen, wie Komödien, manchmal zu Unrecht, bezeichnet werden.

Davon handelt das Theaterstück "Komödie im Dunkeln" 1 / 7 Zurück Vorwärts Brindsley Miller ist ein Künstler, der in eher bescheidenen Verhältnissen lebt, von einer Künstlerkarriere träumt und sich erhofft, mit seiner aktuellen Freundin Carol eine gute Partie zu machen.

Die große Chance scheint kurz bevor: Der russische Milliardär und Kunstsammler George Godunow hat sich nämlich zu Besuch angekündigt. Er ist bei einer Ausstellung auf Millers Kunstwerke aufmerksam geworden und will nun seine Werke näher kennenlernen.

Ebenfalls hat sich für den gleichen Abend der künftige Schwiegervater, Colonel a.D. Melkett, angekündigt. Er will Brindsley kennenlernen.

Um die Besucher zu beeindrucken, „leihen“ sich Brindsley und seine Freundin die noblen Möbel des Nachbarn Harold Gorringe, der übers Wochenende verreist ist - ohne dessen Kenntnis.

Alles scheint gut geplant, aber es kommt plötzlich anders. Kurz vor der Ankunft des Besuches fällt der Strom aus und im ganzen Haus ist es dunkel.

Als nacheinander der künftige Schwiegerpapa, eine etwas verschrobene Nachbarin mit einem Alkoholproblem, die Ex-Freundin von Brindsley und Harold Gorringe aufkreuzen, scheint das Chaos komplett.

Doch es kommt noch schlimmer, als endlich der Mechaniker auftaucht, der den Kurzschluss reparieren soll.

Leicht, da sind sich alle Schauspielenden einig, sei die Darstellung gar nicht - im Gegenteil. Valentin Mößner ist einer der beiden Darsteller, die die männliche Hauptfigur Brindslay Miller spielen. Er sagt: „Es war viel körperliche Arbeit, Timing auch und Dynamik, was wir uns aneignen mussten. Früher stand dagegen die Vertiefung im Vordergrund.“ Auch für Elisabeth Kaika, die Carol spielt, betont, es sei durchaus anspruchsvoll gewesen, wenn die Unterhaltung vielfach auch auf flachen Witzen beruhe. Der sogenannte Slapstick, bei dem komische Effekte durch körperbezogene Aktionen hervorgerufen werden, und die Situationskomik bis ins Detail einzustudieren, habe aber viel Spaß gemacht. Alle freuen sich jetzt auf die sechs Aufführungen, die sich wieder in zwei komplette Besetzungen aufteilen. Nina Tuscherer, die bei früheren Theaterproduktionen regelmäßig als Schauspielerin mitwirkte, übernimmt erstmals zusammen mit Angi Klecker die Regie. Worüber diese sich freut: „ Ich finde es schön, wenn ich sehe, dass ich die Begeisterung - auch für die Choreografie - weitergeben kann.“

Sechs Aufführungen von "Komödie im Dunkeln" in der Matrix

Das Stück spielt in den Sechzigerjahren, der Inhalt dieser Boulevardkomödie wird mittels der Belichtung zugespitzt: Ist die Bühne dunkel, spielen die Darsteller, als hätten sie hellstes Licht, ist die Bühne dagegen hell erleuchtet, müssen sie so spielen, als wäre es stockdunkel. Amüsant wird es, wenn die Darstellenden so zu spielen haben, als würden sie nichts sehen. Sie schlittern, ihre Orientierung suchend, von einer misslichen Lage in die nächste. Während das Publikum sich amüsiert, müssen die jungen Schauspielenden absolut ernst bleiben. An anderen Stellen wiederum wird die Bühnenbeleuchtung zurückgenommen und nur durch ein Feuerzeug oder Streichholz ersetzt, dann aber ist das Spiel der Protagonisten völlig „normal“.

Lesen Sie dazu auch

Die Herausforderung für die Schauspieler liegt darin, dass sie "im Dunkeln" spielen müssen. Foto: Andrea Collisi

Die Premiere von "Komödie im Dunkeln" findet am Freitag, 7. Juli, um 19.20 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2, statt. Die Aufführung dauert inklusive Pause 120 Minuten. Am 8. und 9. Juli sowie am 14., 15. und 16. Juli finden fünf weitere Vorstellungen statt.