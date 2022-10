Junger Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der 19-Jährige steht offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Welche Strafe ihn jetzt erwartet.

Die Polizei wollte am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Autofahrer kontrollieren. Der Mann hielt den Wagen zunächst auf der Haunstetter Straße in Königsbrunn an, beschleunigte aber wieder, als die Polizisten die Kontrolle beginnen wollten.

Flucht bis nach Mering

Der Fahrer flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zuerst durch Königsbrunn und dann weiter nach Mering. Nach einer längeren Verfolgung gelang es schließlich mehreren Streifenwagen, den jungen Mann in Mering zum Anhalten zu bewegen. Er setzte daraufhin seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber von den Beamten eingeholt und widerstandslos festgenommen werden.

Polizei stellt Führerschein des Königsbrunners sicher

Der 19-jährige Königsbrunner habe offenbar unter dem Einfluss von Alkohol gestanden, berichtet die Polizeinspektion Bobingen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, und ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)