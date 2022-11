Kalauerkaskaden und Schenkelklopfer mit Wolfgang Krebs in Königsbrunn

Kabarettist und Schriftsteller Wolfgang Krebs begeistert in Königsbrunn das Publikum mit altbekannten Witzen und beliebten Imitationen.

Die langen Tischreihen im Trachtenheim waren voll besetzt, als Wolfgang Krebs mit seinem Programm "Vergelt's Gott!" gastierte. Krebs ist bekannt für seine Imitationen von Politikern, mit denen er nicht nur auf bayerischen Bühnen, sondern auch in den Radio- und Fernsehsendern des Bayerischen Rundfunks auftritt. Stimme, Dialekt, Bewegungen, Kleidung und Frisur verändert er so, dass er aussieht und klingt wie Edmund Stoiber, Markus Söder oder Hubert Aiwanger.

Er begrüßte das Publikum in der Rolle von König Ludwig II. und versprach für den Abend viele schlechte Witze. Das Versprechen wurde eingelöst, etwa mit: "In der katholischen Kirche und im Fußball werden Regelübertretungen in Kabinen besprochen. In manchen Ministerien könnte viel Strom gespart werden durch den Einbau von Bewegungsmeldern. Wenn ein Blitz in ein Elektroauto einschlägt, ist es dann aufgeladen? Kommt die Milch in Würfeln raus, fiel im Stall die Heizung aus."

Versprecher und Sprachbilder bringen Königsbrunner Publikum zum Lachen

In der Rolle Edmund Stoibers reihte Krebs einen Versprecher an den anderen, was zu Kaskaden von Kalauern führte, wie beispielsweise Wermut und Defekt statt Demut und Respekt, Schnapskanzlei statt Staatskanzlei, Claudia Grün von den Roten statt Claudia Roth von den Grünen. Hinzu kamen abdriftende Sprachbilder, wie: "Wo liegt das Kamel im Nadelöhr begraben?". Dem Publikum gefiel's. Besonders lautstark applaudiert wurde bei der Behauptung, dass Königsbrunn schon zivilisiert gewesen sei, als in München noch auf Bäumen gehaust wurde, nämlich während der Römerzeit.

Über Hubert Aiwanger erfuhr das Publikum in erster Linie, dass er die Buchstaben A und O genau gleich ausspricht. In einem Vortrag über die Überlegenheit Niederbayerns konnte Wolfgang Krebs mit dieser Spracheigenheit viele Lacher erzielen. In der Rolle als Markus Söder bekannte er: "Ich kann alles und mach alles – allein." Bei der Rettung der Natur habe er erreicht, dass im Lech wieder Delfine schwimmen. Windräder seien allerdings am besten geeignet für die Aufstellung in Ödnis, Steppe und dem Ruhrgebiet. Im Wahlkampf komme ihm zugute, dass er von Natur aus charmant sei, das könne man nicht lernen.

Krebs: "Füchsin, du hast die Gänsin gestohlen"

Als Krebs im Janker als Schorsch Eberl, einem Vereinsmeier aus einem Dorf bei Rosenheim, in dem in der Gastwirtschaft noch mit Mark bezahlt werden kann, die Bühne betrat, kamen diejenigen im Publikum auf ihre Kosten, die wütend werden, wenn neben der männlichen auch die weibliche Form von Personenbezeichnungen genannt wird. Schorsch berichtete, im Kindergarten seines Dorfes werde jetzt "Füchsin, du hast die Gänsin gestohlen" gesungen. Auch Liebhaber von Schenkelklopfern auf Kosten von Frauen konnte der angetrunkene Schorsch für sich gewinnen, mit seiner Erwähnung der Servierkraft Zenzi, die für ihr Gewicht zu klein sei.

Überraschungen bot der Abend nicht. Dass Stoiber sich öfters verhaspelt, Aiwanger Dialekt spricht, Söder von sich eingenommen ist und auf dem Land viel getrunken und Frauen lächerlich gemacht werden, hatte man schon oft gehört. Doch haben alte Witze offenbar ein treues begeistertes Publikum.