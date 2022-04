Kammerorchester Königsbrunn meldet sich in besonderer Atmosphäre zurück

Plus Das Kammerorchester Königsbrunn nimmt das Publikum mit auf "Wege in die Romantik". Leiter Christoph Teichner hat bekannte Werke neu arrangiert.

Wie leicht aus der Aula des Schulgebäudes an der Römerallee eine "Kleine Philharmonie" werden kann, bewies das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner bei seinem ausverkauften Frühjahrskonzert. Da die Sporthalle blockiert war, mussten die Konzertanten auf die kleinere Aula ausweichen, was dem Hörgenuss jedoch keinen Abbruch tat. Im Gegenteil: Die dort vorherrschende Atmosphäre und Akustik waren wie geschaffen für die rund 150 Zuhörer. Das KKO hatte noch ein Novum parat: Im Zentrum des Orchesters war ein Flügel prominent platziert, der im Laufe des Abends mehrmals eingesetzt wurde, "um ihn auch würdig einzuweihen", wie Orchesterleiter Teichner scherzte.