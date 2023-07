Kann der Königsbrunner Infopavillon 955 künftig gemietet werden?

Es gibt immer wieder Anfragen, den Infopavillon 955 in Königsbrunn für private Veranstaltungen zu nutzen. Ein dementsprechender Antrag war jetzt Thema im Königsbrunner Hauptausschuss.

Der markante Infopavillon, der einmal Bestandteil des Königsbrunner Forums sein soll, wird für städtische Veranstaltungen und Vorträge genutzt. Im Keller befindet sich eine Dauerausstellung zur "Schlacht auf dem Lechfeld". Immer wieder gibt es Anfragen von Privatpersonen und Vereinen, den markanten Infopavillon für private Veranstaltungen zu nutzen. Diese Anfragen waren Thema in der jüngsten Sitzung des Königsbrunner Hauptausschusses.

Freie Kapazitäten wären beim Infopavillon 955 vorhanden

Die Mitglieder des Königsbrunner Hauptausschusses sehen keine Möglichkeit, den Pavillon für private Feiern oder Vereinsveranstaltungen zu öffnen – auch wenn er nicht mehr von der Volkshochschule genutzt wird. Denn die ist jetzt in den Räumen des neuen Bürgerzentrums untergebracht. Hauptgrund ist, dass das Projekt "Infopavillon, Lesepark und Mercateum" Bestandteil der Leader-Förderung ist. Bei diesem Projekt sollen ländliche Regionen in ihrer selbstbestimmten Entwicklung gefördert werden. Der Name Leader kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt: "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft". Die geförderten Projekte unterliegen dabei einigen Auflagen.

Diese Auflagen widersprächen nach Ansicht der Verantwortlichen in Königsbrunn einer privaten Nutzung. Eine dieser Vorgaben lautet, dass der Pavillon nur für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden darf. Gleichzeitig mussten sich auch die Parteien verpflichten, das Gebäude nicht für Parteiveranstaltungen zu belegen. Es ist festgelegt, dass die Räume nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. Die Zweckbindungsfrist läuft noch bis ins Jahr 2030. Danach könnte es neue Verwendungsmöglichkeiten geben.

Keine Küche und kein Personal für die Technik

Auch rein praktische Gründe stehen einer kommerziellen Nutzung entgegen. Zum einen darf laut den Förderrichtlinien generell keine Gebühr verlangt werden. Für Veranstaltungen steht zum anderen keine Catering-Küche zur Verfügung. Eine Bewirtung von Gästen gestaltet sich dadurch zumindest schwierig. Dazu kommt der Mehraufwand für die Bestuhlung vor und nach verschiedenen Veranstaltungen. Ein Problem stellt dazu die Betreuung der Technik dar. Es ist bei der Stadt Königsbrunn kein Personal vorhanden, das die nötige technische Begleitung der Veranstaltungen übernehmen könnte.

