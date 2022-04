Karfreitagskonzert: Trostvolle Seelenumarmung

In der evangelischen Kirche St. Johannes in Königsbrunn berührte das Programm "Musik & Texte zum Karfreitag" die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Mit Karfreitag verbinden wohl die meisten nichts Fröhliches. Man ist so geprägt, dass dies einer der "stillen Tage" im Jahr ist, an welchem Diskotheken und Theater geschlossen sind und man höchstens zu einem klassischen Konzert oder einem Chorauftritt gehen kann. Meist liegt der Fokus dabei auf Schmerz und Trauer.

Dass der Tag auch etwas Kraftvolles und Starkes in sich trägt und dass man in ihm Trost und Versöhnung erkennt, das unterstrichen die Musikerinnen und Musiker in Königsbrunn. Mit ihrem 90-minütigen Programm "Musik & Texte zum Karfreitag", das sie in der St. Johanneskirche der evangelischen Gemeinde aufführten, war den Besucherinnen und Besuchern eine wundersam lyrische und kraftvolle Aufführung geboten.

Den Rahmen setzte die Vertonung des "Stabat mater" von Giovanni Battista Pergolesi, der in Blöcken aufgeteilt auf gesanglich starke wie musikalisch kraftvolle und auch lyrische Weise vorgetragen wurde. Dazwischen trug die aus dem Allgäu stammende Schauspielerin Jana Herrmann bemerkenswerte Texte vor von Else Lasker Schüler, Marie Luise Kaschnitz und Hilde Domin, die sich in ihrer lyrischen Botschaft mit schweren Wegen, aber auch mit dem Blick auf Auferstehung und Versöhnung beschäftigten. So entstand ein abgerundeter Spannungsbogen, der nur zweimal unterbrochen wurde von Texten der Brüchigkeit: Einmal von Walter L. Buders Interpretation zu Crack im Sinne von Riss sowie von Heinz Kahlaus' Gedanken zum Löwenzahn, der als Pusteblume entweder von Menschen zerstreut wird oder mithilfe des Windhauchs sich verbreiten kann. Ein schöner, ein fast tröstlicher Gedanke, der auch ein Schmunzeln auf den Gesichtern verbreitete, weil viele sich an Momente der Kindheit erinnerten.

Vollkommen aufeinander abgestimmt

Jana Herrmann verzauberte in ihrem Vortrag. Zuhörerin Ulrike Weingartner sprach sie unmittelbar darauf an: "Es war wundervoll, sie haben mein Herz berührt, ich werde nach Hause gehen und einige Gedichte nachlesen!" Aus Salzburg und München angereist waren die beiden Sängerinnen Heidi Baumgartner (Sopran) und Laura Kießkalt (Mezzosopran) und es war deutlich zu spüren, dass sie sich vom Mozarteum Salzburg her kannten. In warmer Harmonie und vollkommen aufeinander abgestimmt kam es nicht wie künstlerische Interpretation herüber, sondern im Gegenteil, man konnte fast behaupten, sie hätten den Komponisten Pergolesi authentisch interpretiert und sein Werk ganz genau so vorgetragen, wie er sich das vorstellte.

Dasselbe konnte man über die instrumental Musizierenden sagen, seien es die vier an den Streichinstrumenten vom Akademischen Orchester Augsburgs oder die an der Orgel oder die musikalische Leitung, für die Kantorin Maria Schemm verantwortlich war. Es war alles aus einem musikalischen Guss und ein Genuss. So empfand es auch Pfarrer Sperber, der am Ende sagte: "Wenn es auch keinen Applaus der Hände gab, unsere Seelen und Herzen flogen Ihnen allen zu." Und weiter forderte er die Zuhörenden auf: "Merken Sie sich diese Namen, diese werden noch für größte Aufmerksamkeit sorgen." Und dann kam er doch noch, der Applaus, trotz des Karfreitags - einfach, weil die Zuhörenden etwas wirklich Außergewöhnliches erleben dürfen.

Stabat Mater und die Künstlerinnen und Künstler (Infokasten Print)

Stabat Mater ist das mittelalterliche Gedicht um die schmerzerfüllte Mutter Jesu, die unterm Kreuz ausgeharrt vertont. Der Verfasser ist ungewiss - am wahrscheinlichsten sind die beiden Franziskaner Iacopone da Todi oder Johannes Bonaventura, aber auch Papst Innozenz III. ist im Gespräch. Die Verse wurden von vielen bedeutenden klassischen Komponisten aufgegriffen wie Antonin Dvorak, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Guiseppe Verdi, Josef Gabriel Rheinberger, Giovanni Battista Pergolesi und vielen mehr bis in die Neuzeit, zuletzt mit einer Vertonung für vierstimmigen Chor von Margarete Sorg-Rose 2018.

Ausführende am Karfreitag in St. Johannes, Königsbrunn in der musikalischen Darbietung der Vertonung "Stabat Mater" von Giovanni Battista Pergolesi: Heidi Baumgartner (Sopran), Laura Kießkalt (Mezzosopran) mit Mitgliedern des akademischen Orchesters Augsburg: Hedwig Oschwald (Violine), Clara Suckart (Violine), Jessica Burckhardt (Viononcello), Benedikt Widmann (Violone). Leitung und an der Orgel mit Werken auch von Dietrich Buxtehude: Maria Schremm. Texte von Hilde Domin, Else Lasker-Schüler, Marie Luise Kaschnitz, Heinz Kahlau: Jana Herrmann