Karten für die Dino-Show in Königsbrunn gewinnen

Die Dino-Show kommt im März ins evangelische Gemeindezentrum in Königsbrunn. Die Redaktion verlost Tickets.

Kleine und große Dinosaurier, voll beweglich und computergesteuert, übernehmen am Sonntag, 12. März, die Herrschaft über das Königsbrunner Gemeindezentrum in der Friedhofstraße. Die 80-minütige Dino-Show startet um 11 und um 14 Uhr.

Wer mutig genug ist, kann die Dinos sogar füttern. Foto: Dino Live-Show Germany

Auch schon kleine Kinder haben die Möglichkeit, bei der Veranstaltung Dinosaurier hautnah zu erleben - angefangen von Dinobabys, die live auf der Bühne aus einem gigantischen Ei schlüpfen, bis hin zum größten Räuber, dem Tyrannosaurus. Der T-Rex läuft frei herum und ist auf der Jagd nach etwas Essbarem. Mutige Kinder können sogar auf den Dinos reiten oder sie füttern.

Mitmachen und Tickets für die Dino-Show in Königsbrunn gewinnen

Für die Veranstaltung für die ganze Familie mit den lebensecht wirkenden Dinosauriern gibt es fünf mal zwei Karten zu gewinnen. Wer teilnehmen will, sendet eine E-Mail mit dem Betreff "Dino-Show" sowie der Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Eintrittskarten werden für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. März.