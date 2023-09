Karten für Musikkabarett mit den Nouwell Cousines in Königsbrunn gewinnen

Die Nouwell Cousines kommen am Freitag mit ihrem neuen Programm nach Königsbrunn. Die Redaktion verlost Karten.

Die Nouwell Cousines sind vier unterschiedliche Charaktere aus der bekannten Musikerfamilie Well, unter anderem bekannt durch ihre Biermösl Blos`n. Mit ihrem neuen Programm zeigen "Boaznklassik" zeigen die Nouwell Cousines ihre Spielfreude, Vielseitigkeit und ihr Talent. In ihren Liedern behandeln sie sowohl gesellschaftskritische wie auch humorvolle Themen ihrer Generation. Ideen und Musik holen sie sich aus ihrer "Stamm-Boazn" - dem Johanniscafé. Dort schwadronieren Bierdimpfel, Studenten, Handwerker und Akademiker über das Leben. Das Programm ist so vielseitig wie dieses Publikum.

Die Nouwell Cousines kommen am Freitag, 29. September, nach Königsbrunn in das Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2. Los geht´s um 20 Uhr. Veranstalter ist der Königsbrunner Kulturverein Klik. Karten gibt es im Kulturbüro Königsbrunn, Telefon 08231/606260, sowie bei der Stadtbücherei Königsbrunn, Telefon 08231/606255.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für NouWell Cousines

Wer sein Glück versuchen will, kann auch beim Gewinnspiel der Schwabmünchner Allgemeinen mitmachen: Die Redaktion verlost dreimal zwei Eintrittskarten für "Boaznklassik" mit den Nouwell Cousines. Zur Teilnahme einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Boaznklassik) schicken. Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. September, 15 Uhr.

