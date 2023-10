Karten zu gewinnen: Andalusische Weihnacht in Königsbrunn

Südeuropäisches Temperament oder weihnachtliche Gemütlichkeit? In Königsbrunn geht es um Geschichten von Heiligen und Sündern und Spanien von gestern und heute.

Die "Andalusische Weihnacht" will Besucherinnen und Besucher in Königsbrunn in eine andalusisch-weihnachtliche und poetische Bilderwelt entführen. Ricardo Volkert erzählt am Freitag, 10. November, im evangelische Gemeindezentrum St. Johannes in der Friedhofstraße 2 ab 19 Uhr Geschichten über Land und Leute, von Heiligen und Sündern und über das Spanien von gestern und heute. Dazu gibt es temperamentvolle Musik aus Flamenco und Rhythmen der Lebensfreude und Leidenschaft. Ein weihnachtlicher Abend im Vor-Advent, ganz im Zeichen des Südens. Veranstalter ist der Kulturverein Klik.

So können Sie Karten für die "Andalusische Weihnacht" in Königsbrunn gewinnen

Karten gibt es im Kulturbüro Königsbrunn unter der Telefonnummer 08231/606260 oder in der Stadtbücherei Königsbrunn unter der Telefonnummer 08231/606255. 26 Euro kostet der Eintritt. Mitglieder, Schüler, Studierende zahlen 23. Gewinner unseres Gewinnspiels zahlen nichts. Wir verlosen fünf Mal zwei Karten. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, schreiben Sie uns eine kurze Mail mit ihrer Anschrift und dem Betreff "Andalusische Weihnacht" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 5. November, 23.59 Uhr. (AZ)