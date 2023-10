Karten zu gewinnen: Chris Boettcher kommt nach Königsbrunn

Erfolg, Zeit, Leistung: Druck kommt in vielen Formen. Und kann auch witzig sein. Zumindest, wenn es nach Chris Boettcher geht. Die Redaktion verlost Karten.

Mit seinen Liedern wie "10 Meter geh" wurde er im Radio bayern-, vielleicht sogar deutschlandweit berühmt. Kommt damit ein gewisser Leistungsdruck? Um Druck in all seinen Formen geht es nun jedenfalls im Programm "Immer dieser Druck" von Chris Boettcher. Am Ende soll beim Publikum vor allem ein Lachdruck entstehen. Ob das der Fall sein wird, zeigt sich am Freitag, 1. Dezember, in Königsbrunn. Um 19.30 Uhr tritt der Kabarettist im Trachtenheim in der Donauwörther Straße 46 auf. Ab 18 Uhr bietet das Team des Trachtenheims im Theatersaal Speisen und Getränke an.

So können Sie Karten für Chris Boettcher in Königsbrunn gewinnen

Karten gibt es unter www.kkbev.de oder per Telefon unter 0170 4848186. Der Eintritt kostet 25 Euro. Aber für zehn Teilnehmer des Gewinnspiels der Redaktion kostet er nichts. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, schreiben Sie uns eine kurze Mail mit ihrer Anschrift und dem Betreff "Boettcher" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Insgesamt werden 5x2 Karten verlost. Einsendeschluss ist der 29. Oktober, 23.59 Uhr. (AZ)