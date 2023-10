Karten zu gewinnen: Die Klapsenbeste kommt nach Königsbrunn

Eine Psychologin, die selbst ihre beste Kundin ist? Dass daraus Humor entstehen kann, zeigt Kathi Wolf im November in Königsbrunn. Die Redaktion verlost Karten.

Kathi Wolf ist Psychologin - und selbst ihre beste Kundin. Im ständigen Gedankenkarussell wird es der selbst ernannten Klapsenbesten schwindelig, mal endet die Fahrt im Weltschmerz, mal im Aktivismus. Diese wilde Fahrt gibt es am Freitag, 17. November um 19.30 Uhr im Trachtenheim in der Donauwörther Straße 46 in Königsbrunn. Ab 18 Uhr bietet das Team vom Trachtenheim Speisen und Getränke im Theatersaal an. In einem Spagat zwischen Stand-up-Comedy und politischem Kabarett kämpft die Hobby-Boxerin gegen die Stigmatisierung psychischer Störungen, erkundet auf ihre eigenen sowie gesellschaftlichen „Special Effects“ und steigt nebenbei auch gerne mit dem Patriarchat in den Ring. Humor ist für sie eine Therapieform. In Zeiten von extremem Therapieplatzmangel treiben Quacksalber und Wunderheilerinnen ihr Unwesen und auch die kapitalistische Ausschlachtung des eigenen Leids ist in den sozialen Medien manchmal anerkannter als die eigentliche Erkrankung.

Warum gehen weniger Frauen als Männer in die Politik?

Die Klapsenbeste stellt Fragen wie: Warum gehen weniger Frauen als Männer in die Politik? Wie sieht eine Familienaufstellung im Bundestag aus und was passiert, wenn ein Abgeordneter zu ihr in Therapie kommt? "Ein rasanter Abend mit Wort, Witz und Musik", verspricht der Pressetext. Karten gibt es unter www.kkbev.de oder der Telefonnummer 0170 4848186. Sie kosten 20 Euro. Außer für die Gewinner der Verlosung unserer Redaktion. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, schreiben Sie uns eine kurze Mail mit ihrer Anschrift und dem Betreff "Klapsenbeste" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 22. Oktober, 23.59 Uhr. (AZ)