Kartenvorverkauf für Dreikönigskonzert in Königsbrunn startet

Gäste der Veranstaltung erwartet eine musikalische Zeitreise.

Beim traditionellen Dreikönigskonzert am Samstag, 6. Januar 2024, um 18 Uhr, präsentiert das Kulturbüro Königsbrunn das Königsbrunner Kammerorchester und Tanzpaare der Tanzgalerie Kuschill. Unter dem Motto „Tanz durch die Jahrhunderte“ bringt das Orchester, geleitet von Dr. Christoph Teichner, gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzern Musik und Tanz vom Barock bis ins 20. Jahrhundert auf die große Konzertbühne in der Willi-Oppenländer-Halle. Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet eine Zeitreise, von der barocken Chaconne über den klassischen Wiener Walzer zum Tango und Charleston aus den 1920er-Jahren bis hin zur modernen Rockballade der 1970er.

Karten für das Konzert in Königsbrunn gibt es ab 16 Euro

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 20. November. Eintrittskarten können an diesem ersten Vorverkaufstag nur persönlich im Kulturbüro Königsbrunn (Marktplatz 9) erworben werden. Ab 21. November sind die Karten auch in der Stadtbücherei (Schwabenstraße 43) und über www.reservix.de erhältlich. Eintrittspreise: 22 Euro, 19 Euro und 16 Euro. Die Öffnungszeiten des Kulturbüros: Montag und Freitag: 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag: 7 bis 16 Uhr, Donnerstag: 8 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Kulturbüro in Königsbrunn, Marktplatz 9, telefonisch unter 08231-606 260 oder im Internet unter www.koenigsbrunn.de. (AZ)