Kasse aus Dönerwagen in Königsbrunn gestohlen

In Königsbrunn wurde am Wochenende aus einem Dönerwagen eine Kasse mit 100 Euro Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 21.30 Uhr, hat in Königsbrunn ein unbekannter Täter eine Geldkassette mit 100 Euro Bargeld aus einem Dönerverkaufswagen gestohlen. Dieser war zum Tatzeitpunkt in der Germanenstraße geparkt. Auf welche Art und Weise der Täter in den Innenraum gelangte, ist unbekannt, da keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden konnten. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 entgegen. (AZ)