Kein Aus fürs Baugebiet: Königsbrunn hält an Planungen fest

Plus Weil einer von 95 Grundbesitzern aussteigt, muss das ganze Baugebiet im Osten Königsbrunns umgeplant werden. Der Stadtrat hat jetzt entschieden, wie es weitergeht.

So voll war es im Rathaus schon lange nicht mehr: Zur Diskussion des Königsbrunner Stadtrats über die Zukunft des Baugebiets am östlichen Stadtrand hatten sich Dutzende Zuhörer eingefunden und bekamen im Foyer Plätze zugewiesen. Das große Projekt mit mehr als 300 Bauplätzen stand auf der Kippe, weil einer der 95 Grundbesitzer sich kurz vor dem Ende des fünf Jahre langen Planungsverfahrens zurückgezogen hatte. Bevor umgeplant wird, wollen die Stadträte erst einmal sicherstellen, dass solch ein Problem nicht noch einmal auftritt.