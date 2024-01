Kein Raum für Kreativität beim Königsbrunner Stadtlogo

Der Hauptausschuss entscheidet, dass das Königsbrunner Stadtlogo nur unverändert genutzt werden darf – dafür aber kostenlos.

Auf städtischen Veröffentlichungen, Fahnen und Plakaten ist es mindestens so oft zu finden wie das Stadtwappen – das markante Logo mit drei schwungvollen Strichen und Punkten und der Aussage „ Königsbrunn meine Stadt“. Dieses Logo, so entschied jetzt der Hauptausschuss des Stadtrats einstimmig, darf bei Verwendung durch Dritte „nur in einem äußerst geringfügigen Ausmaß“ verändert werden. Für diese Veränderungen muss vorab die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt grünes Licht geben.

Das Logo war 2004 im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt worden, es stammt von der Agentur Massholder/Gutmayer GmbH (damals Königsbrunn, jetzt Bobingen). Die Stadt hat die Nutzungsrechte am Logo erworben, das unveräußerliche Urheberrecht liegt bei der Agentur. Ziel war damals, die „Marke Königsbrunn“ auch emotional zu transportieren, erläuterte Pressesprecherin Anke Maresch dem Ausschuss. Deshalb sei es durchaus im Interesse der Stadt, wenn das Marken-Logo, das ja den Zusammenhalt in der Stadt symbolisieren soll, weit verbreitet ist.

Es gab Anfragen, bei denen das Logo recht kreativ kombiniert wurde

Sie präsentierte im Ausschuss unter anderem Fotos, die das Logo auf einer getöpferten Gartenfahne zeigen und in einer Müslischale. Auch der Königsbrunner Imkerverein garniere damit die Etiketten seiner Honiggläser. Allerdings habe es auch Anfragen gegeben, die das Logo recht kreativ mit anderen Symbolen kombiniert haben. Um deren Bandbreite zu illustrieren, aber niemanden bloßzustellen, zeigte sie ähnliche, selbst gestaltete Variationen.

Übereinstimmende Meinung im Ausschuss war, dass eine häufige Nutzung positiv sei, kreative Experimente aber der Sache nicht dienen. „Möglichst wenig Spielraum für Veränderungen“, wollte nicht nur Helmut Schuler (Freie Wähler). „Ist ja toll, dass es auch kommerziell genutzt wird“, kommentierte Christian Toth (FDP), und plädierte dafür, dass die Stadt dafür kein Entgelt verlangen sollte. Dem schlossen sich fast alle anderen Fraktionen an.

Anke Maresch machte auch den Unterschied in der Nutzung zwischen Logo und Wappen der Stadt deutlich. Das Wappen dürfe als Hoheitszeichen nur in einem genau vorgeschriebenen Rahmen genutzt werden. Eine externe Verwendung sei sehr selten und nur nach Genehmigung durch den Stadtrat möglich.